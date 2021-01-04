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Интерфакс-АВН

Более 500 расчетов РВСН встретили Новый год на боевых постах - Минобороны

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Дежурный расчет РВСН
Дежурный расчет РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 1 января. ИНТЕРФАКС - Свыше 500 боевых расчетов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) встретили Новый год на боевом дежурстве, сообщили в Минобороны РФ.

"В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

В ноябре 2019 года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что Ракетные войска стратегического назначения за последние годы получили более 150 комплексов "Ярс" в шахтном и подвижном вариантах. По его словам, "Ярс" уже стал основой группировки РВСН.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

С декабря 2019 года РВСН приступили к постановке на боевое дежурство стратегических комплексов с гиперзвуковым боевым блоком "Аванград".

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