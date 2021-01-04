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Интерфакс-АВН

Российская эскадра в Средиземном море насчитывает более 10 кораблей - флот

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Фрегат "Адмирал Григорович" обеспечивал безопасность судов в Средиземном море.
Фрегат "Адмирал Григорович" обеспечивал безопасность судов в Средиземном море.
Источник изображения: Владимир Пасякин/ РГ

Москва. 1 января. ИНТЕРФАКС - Более 10 кораблей Черноморского флота (ЧФ), в том числе носители крылатых ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" и малый ракетный корабль "Вышний Волочек" встретили новый год в составе российской эскадры в Средиземном море, сообщила пресс-служба ЧФ.

"Более 10 экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота встретили новый 2021 год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота", - говорится в сообщении флота.

В декабре пресс-служба Балтийского флота РФ сообщила, что в состав эскадры вошла плавмастерская ПМ-82 с подразделением морской пехоты.

Российская эскадра находится в Средиземном море на постоянной основе. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки ранее неоднократно наносили удары из Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн "Алмаз-Антей") по боевикам в Сирии.

У России в Средиземном море есть военно-морская база в сирийском порту Тартус.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
БФ
Калибр КР
ЧФ
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