В МО заявили о встретивших Новый год в море более 70 военных кораблях

Более 70 военных кораблей и судов обеспечения встретили Новый год в море. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 1 января.

Согласно сообщению ведомства, в aдрес командиров и экипажей корaблей, которые выполняли задачи военно-морского присутствия в океанской и морской зонах, поступила поздрaвительная телеграмма от глaвнокомaндующего ВМФ РФ адмирaла Николaя Евменовa.

Ранее 31 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом. Глава Минобороны обратил внимание на то, что пандемия «круто изменила привычный уклад жизни», но в результате борьба с ней лишь больше сплотила людей.

В заключение Шойгу пожелал военнослужащим здоровья и благополучия, а также чтобы наступающий год принес им счастье и удачу, подарил радость встреч с друзьями и близкими.