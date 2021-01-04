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ТАСС

ВКС РФ за год обнаружили более 4 тыс. боевых и разведывательных самолетов и беспилотников

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Минобороны также сообщили, что всего радиотехнические войска засекли свыше 1 млн воздушных объектов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили около 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. самолетов и беспилотников разведывательной авиации. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили <...> порядка 2,9 тыс. воздушных объектов боевой и более 1,1 тыс. разведывательной авиации", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что всего радиотехнические войска засекли свыше 1 млн воздушных объектов.

Ежедневно в составе дежурных сил подразделений радиотехнических войск на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступают более 6 тыс. военнослужащих. Во время боевого дежурства специалисты радиотехнических войск отрабатывают действия дежурных по ПВО сил при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы, нарушителей использования воздушного пространства.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил, из которых порядка 30% на государственных полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.

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