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Интерфакс-АВН

Премьер Армении заявил, что присутствие российских миротворцев создает гарантии безопасности для жителей Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Пашинян также заявил, что "национальный подъем" в стране нужно начать с "реформы армии и укрепления отношений с Россией"

Ереван. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Присутствие миротворческих сил России создает гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Присутствие миротворческих сил Российской Федерации, безусловно, создает значительные гарантии безопасности для наших соотечественников в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Также статус Арцаха продолжает оставаться для нас безусловным приоритетом, и в этом направлении должны быть приложены постоянные политические и дипломатические усилия", - заявил Пашинян в новогоднем обращении.

По его словам, Карабах переживает крайне тяжелые дни.

"По состоянию на конец 2020 года, к сожалению, нам еще не удалось выяснить судьбу всех наших пропавших без вести, мы не смогли вернуть всех наших пленных братьев, и я хочу извиниться перед всеми семьями за эту ситуацию, не говоря о причинах, потому что новогоднее послание является не очень подходящей площадкой для обсуждения практических деталей", - отметил Пашинян.

Он сказал, что заявлением от 9 ноября были прекращены широкомасштабные военные действия, но у войны "бывают афтершоки".

"Эти афтершоки иногда носят военный, иногда моральный, иногда психологический, иногда политический характер, и наша самая большая задача - противостоять этим афтершокам, обеспечить стабильность в Армении и в Арцахе, вокруг Армении и Арцаха, принять решения для обеспечения этой стабильности. Наш величайший долг - решить текущие сегодняшние проблемы и полностью отдаться задаче скорейшего построения будущего для наших детей, нашей родины, нашего народа. Какое будущее мы видим для нашей страны, наших детей, нашего народа? Это вопросы, которые важны для решения не только завтрашних, но и сегодняшних задач", - сказал Пашинян.

По его словам, логику хаоса, паники, страха нужно преодолеть как можно скорее.

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Армения
Россия
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2020-й год
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