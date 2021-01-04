Рогозин навзал чушью версию о причастности робота «Федора» к трещине на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал чушью версию о причастности робота «Федора» к трещине, из-за которой на Международной космической станции (МКС) произошла утечка кислорода. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».

«Бедный Федор, в чем его только не обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно», — отметил Рогозин.

Предположение о том, что трещина появилась из-за доставки на станцию робота «Федора», сделал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов. Он напомнил, что антропоморфного робота перемещали через промежуточную камеру из корабля «Союз МС-14» на станцию и обратно, причем такой маршрут переноса не был заранее запланирован. Автоматическая стыковка «Союза МС-14» с роботом к модулю «Поиск» не состоялась из-за того, что на МКС оказался не подключен один из кабелей системы сближения «Курс». «В результате корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю "Звезда" и затем тащить робота "Федора" через узкую промежуточную камеру, — сказал Хохлов. — Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе».