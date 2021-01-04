Пилотируемый полет к Луне состоится в 2028 году - Рогозин

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030 году должны посадить наш экипаж на Луну", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

Ранее он сообщал, что к 2030 году Россия планирует высадить человека на Луну.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин сообщал, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. По его данным, строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно представленной им "дорожной карте" Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться две недели.

В марте Рогозин заявил, что в России стартовало производство первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.