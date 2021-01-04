Азербайджан начал подготовку ТЭО железной дороги до армянской границы - президент

Президент Ильхам Алиев войдет в историю Азербайджана как собиратель земель. Фото с сайта www.president.az.

Баку. 31 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Власти Азербайджана начали разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до границы с Арменией, строительство дороги займет максимум два года, сообщил в четверг азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Баку придает большое значение созданию транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией, заявил Алиев на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Создание такого коридора предусматривается трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое было принято 9 ноября.

"В ближайшие дни начнутся работы по строительству железной дороги от Горадиза до Зангелана, то есть до границы с Арменией. ТЭО проекта уже готовится. Я считаю, что строительство этой железной дороги займет максимум два года", - сказал Алиев.

"Это важный вопрос нашей повестки дня. Я уверен, что мы уже можем начать поставки грузов из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахичевань и в обратном направлении. Таким образом, откроется Нахичеванский коридор, о котором говорится в трехстороннем заявлении", - добавил президент Азербайджана.

Со своей стороны турецкий министр выразил надежду на скорейшее открытие Нахичеванского коридора, который очень важен "с точки зрения укрепления тесной связи между Турцией, Нахичеванью и Азербайджаном".

В последнем пункте трехстороннего заявления по Карабаху говорится, что все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы.