Российско-турецкий центр контроля по Карабаху будет готов через 10-14 дней - президент Азербайджана

Баку. 31 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Российско-турецкий центр контроля за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе будет готов к работе через 10-14 дней, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром.

"Азербайджанская сторона в настоящее время строит здание для Центра мониторинга в Агдамском районе. Этот Центр мониторинга будет готов в ближайшие 10 дней, максимум - две недели. Насколько мне известно, турецкая сторона готова к действиям", - сказал Алиев.

"Чем раньше заработает Центр мониторинга, тем лучше", - добавил президент Азербайджана на встрече с турецким военачальником.

Алиев отметил, что угроза безопасности в Нагорном Карабахе после прекращении огня 10 ноября сохраняется, что недопустимо.

"Поэтому должен быть Центр мониторинга для устранения этой угрозы и обеспечения мира и стабильности в нашем регионе в целом в будущем", - подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, в Нагорном Карабахе угрозу представляют вооруженные формирования, которые не подчиняются властям Армении.

"При посредничестве российских миротворцев часть из них ушла из региона, они были переданы Армении. Но некоторые остаются и совершают теракты против нас. Но, несмотря на это, в целом режим прекращения огня соблюдается", - сказал Алиев.