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Интерфакс-АВН

США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане - СМИ

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Морские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. 3 ноября 2011
Морские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. 3 ноября 2011.
Источник изображения: © AP Photo / Dusan Vranic

Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа планирует рассекретить разведывательную информацию о том, что Китай предлагал неким "негосударственным субъектам" в Афганистане плату за убийства американских военных, сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников администрации президента.

Источники в то же время отметили, что эта информация пока носит неподтвержденный характер.

Разведданные были включены в брифинг для президента 17 декабря, Трамп был устно проинформирован по этому вопросу советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, сообщили источники.

В настоящее время сотрудники различных ведомств работают над подтверждением первоначальных разведывательных сведений, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пока не ясно, были ли проинформированы об этом члены конгресса или избранный президент Джо Байден, хотя теперь он имеет доступ к ежедневному президентскому брифингу.

Ранее в США с подачи газеты The New York Times была развернута широкая кампания обвинений в адрес российских спецслужб в том, что они якобы платили талибам (террористическая группировка "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских солдат в Афганистане.

Американские официальные лица признавали, что не располагают подтверждениями этих сведений. Так, командующий американскими войсками в Афганистане Фрэнк Маккензи сказал в сентябре, что это "не было доказано до той степени, чтобы быть уверенным".

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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