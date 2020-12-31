От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год

Дмитрий Литовкин — о масштабных изменениях в российских Вооруженных силах в уходящем году

Завершение десятилетней программы вооружения, рост денежного довольствия и появление нового военного округа - российская армия стремительно меняет облик. В этом плане уходящий год стал наиболее показательным и ярким.

Армия получила более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним. В настоящий момент доля нового вооружения в войсках составляет рекордные 70%. Закончена разработка Плана обороны страны на 2021-2025 годы.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, "боевые возможности Вооруженных сил выросли на 13%". Можно говорить о том, что наши ВС "вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира", констатировал на итоговой коллегии военного ведомства его глава.

Парадный расчет

Действительно, происходящее с армией мало кого способно оставить равнодушным. Посвященный Дню Победы традиционный парад на Красной площади, в этом году из-за пандемии он состоялся 22 июня, был похож на выставку достижений народного хозяйства. К привычным уже танкам Т-14 "Армата" присоединились тяжелые БМП Т-15 с автоматическим боевым модулем АУ-220. Он стоит и на новых зенитных артиллерийских комплексах "Деривация-ПВО". Эта пушка способна сделать до 160 выстрелов в минуту. Использует четыре типа боеприпасов: обычные, бронебойные, с дистанционным подрывом и управляемые.

Боевая машина зенитного артиллерийского комплекса БМ ЗАК "Деривация-ПВО" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Мы увидели "легкую" реактивную систему залпового огня "Тосочка". Это младшая сестра тяжелого комплекса ТОС-1 "Солнцепек". В его пусковой установке стоят ракеты с термобарической боевой частью. Их залп выжигает несколько гектаров. Наконец нам был показан новый комплекс "Земледелие". За этим названием скрывается грозная машина, способная одним залпом заминировать пару футбольных полей. При этом экипаж будет точно знать, где стоит каждое из смертоносных устройств. За это отвечает система спутниковой навигации.

В Ракетных войсках стратегического назначения идет полная замена "советских ракет". Войска планомерно переоснащаются на комплексы "Ярс". Командующий РВСН Сергей Каракаев говорит, что только до конца этого года на боевое дежурство заступят три полка межконтинентальных баллистических ракет. Это около 30 машин. Благодаря чему доля современных комплексов будет доведена в РВСН до 81%, а к 2024 году она должна составить 100%. На коллегии Минобороны Верховный главнокомандующий Владимир Путин сообщил о планах дальнейшего совершенствования ударного потенциала Ракетных войск стратегического назначения. Он рассказал, что в настоящее время прорабатываются планы перевода гиперзвукового комплекса "Авангард" с ракет "Стилет" на перспективные ракетные комплексы.

Речь может идти о тяжелых баллистических ракетах "Сармат". Их постановка на вооружение запланирована на следующий год. Учитывая ранее озвученные характеристики перспективной машины, каждая из них сможет нести до четырех гиперзвуковых маневрирующих блоков.

При этом важно, что в России завершен второй этап развертывания группировки Единой космической системы (ЕКС). После запуска четвертого спутника "Купол" страна получила возможность в максимально короткие сроки обнаруживать и брать на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные в нашу сторону. В контексте существования "Авангарда" эти спутники, скорее всего, еще и станут целеуказателями для него.

От Судана до "Мистраля"

В этом году на Керченском заводе "Залив" были заложены два больших десантных вертолетоносца. Это корабли дальней морской зоны, способные перевезти до восьми вертолетов Ка-27, шесть десантных катеров, 500 десантников и 60 единиц бронетехники. С появлением таких кораблей Россия выйдет в Мировой океан. В том числе и под них подготовлено решение правительства и президента о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Судане.

Согласно подписанному между Москвой и Хартумом документу, землю под российскую базу отдадут безвозмездно. Россия сможет разместить на ней более 300 человек персонала и до четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой. Последние - это, скорее всего, тяжелые крейсера проекта 1144 "Орлан". Их у нас два: "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". "Нахимов" завершает модернизацию. Предполагается, что он выйдет на испытания в 2021 году. На его борту будут стоять самые современные крылатые ракет "Калибр" и "Оникс". Кроме них, как ожидается, будут размещены и гиперзвуковые "Цирконы".

Ракетный крейсер "Петр Великий" Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Замминистра обороны, отвечающий за гособоронзаказ, Алексей Криворучко говорит, что такие ракеты получат корабли проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая подводная лодка проекта 949А "Иркутск". Три испытательных пуска машин в этом году с борта фрегатов проекта 22350 фактически поставили точку в вопросе технологического превосходства страны в области создания передовых ударных вооружений. При этом важно упомянуть и о том, что в этом году Россия заместила украинские газотурбинные установки и поставила первый подобный отечественный агрегат - М55Р - для третьего корабля серии "Адмирал Исаков".

Подъемная сила

Воздушно-космические силы получили первый серийный истребитель последнего поколения Су-57. Для нас это - серьезное достижение. Машины 5-го поколения F-22 Raptor ("Хищник") и F-35 Lightning ("Молния") давно используются западными ВВС. Последние закупают Польша, Норвегия, планирует приобрести Финляндия. Каждый такой самолет - потенциальный носитель ядерного оружия, авиационных бомб B61-12. Как минимум от 150 до 400 единиц таких боеприпасов расположены на авиабазах США в Германии и могут быть в любой момент переброшены к границам России. Противостоять "Молниям" можно также с помощью наших Су-30 и Су-35. Их закупка сегодня активно ведется. До 2025 года Воздушно-космические силы получат 94 самолета и вертолета, в том числе 22 истребителя пятого поколения Су-57. Всего Минобороны планирует получить 76 таких истребителей. Именно они должны определять глобальное доминирование нашей авиации в небе.

Истребитель пятого поколения Су-57 Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Впрочем, этим вопросом займется и другая новинка этого года - зенитная ракетная система С-500 "Прометей". По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, ее начнут ставить на вооружение в 2021 году. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО в мире. То есть даже на большей дистанции, чем это может самый современный российский ЗРК С-400 "Триумф". При этом "Прометей" способен сбивать не только самолеты, но и космические аппараты. Говорят, что С-500 будут в состоянии одновременно обстреливать до десяти целей, имея время реакции от трех до четырех секунд. Для сравнения: С-400 может одновременно обстреливать шесть целей, а время реакции у нее - девять секунд.

Есть и еще событие, без упоминания которого год был бы неполным. В небо поднялся первый, полностью собранный с "нуля" стратегический бомбардировщик Ту-160М. За грацию и красоту его еще называют "Белый лебедь". Самолет вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области военной авиации за 2020 год. Рейтинг составил американский профильный журнал Aviation Week & Space Technology. Издание высоко оценило среднесрочную модернизацию самолета, выполненную Казанским авиационным заводом (КАЗ, входит в ОАК), а также уникальные турбореактивные двухконтурные двигатели НК-32-02 самарского "ОДК-Кузнецов". Впервые за 20 лет мы также начали их производство. Они понадобятся не только для военных, но для транспортных и пассажирских самолетов. План создания сверхзвуковой пассажирской машины, способной всего за несколько часов долететь от Москвы до Владивостока, остается актуальным. И такая возможность благодаря началу производства двигателей НК-32-02 у нас есть.

Северный бастион

Утро нового года принесет стране еще одно серьезное изменение. Северный флот станет "межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа". Об этом говорится в решении президента Владимира Путина. Он будет располагаться на территории Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Согласно действовавшему ранее указу главы государства от 2010 года, эти регионы входили в состав Западного военного округа.

С приданием Северному флоту "задачи округа" он фактически назначен ответственным за охрану и оборону Северного морского пути - самого короткого маршрута из Азии в Европу. От японской Йокогамы до голландского Роттердама плавание по нему составляет всего 7,3 тыс. морских миль против 11,2 тыс., если бы суда шли мимо берегов Юго-Восточной Азии, через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал. Маршрут экономит 13 дней пути. В следующем году по нему предполагается перевезти 44 млн т, а в 2024-м - уже 80 млн т грузов. Кроме того, северное побережье России и ее территориальные воды - самые обширные мировые источники углеводородов и других полезных ископаемых. Запасы нефти и газа, имеющиеся здесь, оцениваются экспертами более чем в 30% от общемировых.

План обороны

Документ носит секретный характер. О его существовании сообщил Сергей Шойгу. Можно найти его название на сайте правовой информации. Однако открыть и прочитать текст не удастся. Впрочем, и так понятно, что речь идет о стратегическом реагировании на вызовы и угрозы нашей безопасности.

"НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ. На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ. Вашингтон начал передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе. Тренировки НАТО стали системой у наших границ. Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики, и 12 кораблей - носителей высокоточного оружия", - заявил Сергей Шойгу.

Боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3 во время основного этапа стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" Источник изображения: © Михаил Климентьев/ТАСС

Реакция России на эти действия вполне предсказуема. Учения "Кавказ-2020" стали самыми масштабными за последние годы. В них было задействовано около 80 тыс. человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня. Финальным аккордом боевой учебы можно считать проверку стратегических ядерных сил. В ходе ее атомный ракетный крейсер проекта 955 "Владимир Мономах" впервые в истории произвел залповый пуск баллистических ракет "Булава" из акватории Охотского моря по полигону Чижа под Архангельском.

В этом пуске есть еще один важный момент. Осенью Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Оборонно-промышленного комплекса сообщил о создании в России "нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами". Кроме того, он рассказал о значительном расширении аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными силами. "Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", - подчеркнул президент. Можно предположить, что залповый пуск из Охотского моря был в том числе и проверкой возможностей модернизированной системы управления ядерными силами.

Если вспомнить слова главы российского внешнеполитического ведомства второй половины XIX века Александра Горчакова: "Россия сосредотачивается", то уходящий год - как раз об этом.