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Не пугайтесь ночного шума над головой – это дроны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) утвердило новые правила полётов для беспилотных летательных аппаратов.

На протяжении последних нескольких лет разные страны занимаются разработкой и внедрением новых правил, регулирующих полёты беспилотников в общем воздушном пространстве. Они призваны как обезопасить людей на земле, так и исключить столкновения с самолётами. При этом новые правила не должны ограничивать развитие сектора доставки грузов с помощью дронов.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 26 февраля 2021 года, все беспилотники на территории США в течение полутора лет должны будут в обязательном порядке получить системы дистанционной идентификации. Ещё год Федеральное управление гражданской авиации США выделило на то, чтобы настроить работу этих систем.

Система дистанционной идентификации беспилотников должна использовать связь стандарта Wi-Fi или Bluetooth для передачи регистрационного номера аппарата и его полётных данных, включая пространственное положение. При этом сама система должна быть способна функционировать без подключения к интернету. Требование об идентификации не распространяется на дроны массой менее 250 граммов.

Второе правило разрешает операторам беспилотников осуществлять полёты в ночное время и над людьми. После его вступления в силу операторам не нужно будет получать специальное разрешение на ночные полёты — только пройти онлайн-курс и сдать тест. Для полётов ночью дроны должны быть оборудованы световыми сигналами, видимыми на расстоянии не менее 4,8 километров, пишет ПМ.

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США
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