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Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)

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Работа военнослужащих за компьютером
Работа военнослужащих за компьютером.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Пивоваров

Российская перспективная АСУ «Созвездие — 2015» войсками тактического звена по своей функциональности не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик превзойдет их. С одной стороны, автор называет эти заявления пафосными, но вынужден признать эффективность этого проекта и отсталость ВСУ в вопросах цифровизации.

В армии РФ продолжают реализовать проекты, направленные на улучшение управления войсками в тактическом звене - до бригады включительно. На недавнем совещании в Национальном центре управления обороной РФ было заявлено о прогрессе в рамках опытно-конструкторской работы "Созвездие - 2015". Появились утверждения, что "применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысит их боевую эффективность".

Задача по созданию единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене для армии РФ была поставлена в 2000 году. На сегодняшний день уже получены результаты по нескольким проектам.

Это, в частности, АСУ "Акация-М" (поставлена на вооружение в 2019 году), а также проекты "Созвездие-М2" (управление тактическим звеном) и "Андромеда-Д" (оперативно-тактическое звено).

Головным предприятием по разработке и созданию автоматизированных систем управления стал концерн "Созвездие", входящий в холдинг "Росэлектроника" корпорации "Ростех". 18 ноября 2020 года генеральным директором "Созвездия" был назначен доктор технических наук Михаил Артемов.

Как отмечают в России, АСУП тактического звена позволит создать крупнейший в мире программный военный комплекс и автоматизировать процессы управления, осуществляя непрерывное управление военными формированиями.

Система объединяет в едином информационном пространстве разведку, наведение и управление. Комплексное управление войсками осуществляется с использованием систем навигации, спутниковых и беспилотных систем наблюдения. Оснащение войск бортовыми компьютерами дает возможность обмениваться информацией с каждой единицей боевой техники. За счет оптимального распределения информации обеспечивается наибольшая огневая мощь.

АСУП тактического звена за шестьдесят секунд определяет собственное расположение и местоположение машин подчиненных подразделений.

Сбор данных обстановки и нанесение на карту происходит за десять минут, в течение пяти минут командиром осуществляется постановка боевых задач подчиненным.

Столько же времени уходит на разработку боевого донесения, затем не более часа требуется на принятие решения о начале боя и оформление его на электронной карте местности.

Вот такие оптимистические тезисы высказывались на недавнем совещании в Национальном центре управления обороной РФ и были распространены российскими СМИ. (Вместе с тем известно и стоит отметить, что с "Созвездием" далеко не все так радужно.)

Но даже несмотря на пропагандистскую составляющую в "победных" сообщениях наподобие "наши разработки по ряду характеристик превзойдут зарубежные аналоги", следует признать определенный прогресс армии РФ в развитии и оснащении боевых частей конкретными системами АСУ ТЗ.

А что же на Украине, вблизи границ, где противник развернул части, уже как будто бы оснащенные автоматизированными системами ТЗ?

Следует констатировать следующее. Пока в Вооруженных силах Украины нет ни одной бригады или даже батальона, где бы собственные системы управления войсками были представлены в виде завершенных и целостных серийных образцов.

В который раз все ограничивается заявлениями, совещаниями, демонстрациями, учениями и бесконечными проверками.

При этом стоит напомнить, что в 2019 году Генеральный штаб ВСУ совместно с компаниями-разработчиками уже обнародовал результаты работ по созданию и взятию на вооружение ВСУ базовых автоматизированных систем управления различного уровня.

В частности, речь шла об АСУ стратегического руководства и оперативного управления ("Колокол"), АСУ тактического звена сухопутных войск ("Простор"), АСУ управления авиацией и ПВО ("Ореанда").

В 2019 году заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Родион Тимошенко заявлял, что для полной автоматизации управления ВСУ с учетом перехода на цифровые технологии и средства связи при надлежащем финансировании достаточно три-четыре года.

Но кажется, что эти прогнозы оказались слишком оптимистичными. Особенно учитывая итоги 2020 года, который в области автоматизации управления войсками и оружием завершился чуть ли не с нулевым прогрессом.

Вместе с тем, командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский в интервью для Defense Express утверждал следующее:

"Что касается тактического звена непосредственно Сухопутных войск - нами ведутся работы в рамках исследовательской работы "Пространство"" (отработка Автоматизированной системы тактического звена управления реализует одесское предприятие ООО "Телекарт-Прибор", - прим. ред.).

Система управления войсками тактического уровня нам крайне необходима

Элементы этой системы были проверены во время батальонных учений с боевой стрельбой на 235-м межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений в конце ноября этого года. Было выявлено, что здесь имеются определенные проблемы.

В то же время они показали и то, что другой альтернативы этому нет… Система управления войсками тактического уровня нам крайне нужна. И нужна, как воздух.

Также наше внимание сейчас сосредоточено на проведении другой исследовательско-конструкторской работы, которая касается создания программно-аппаратного комплекса АСУ оперативно-тактического звена управления - АСУ "Колокол".

В целом, оценивая опыт и практику других стран, включительно с последними боевыми конфликтами - это Сирия и Нагорный Карабах, - Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский по поводу эффективности новых разработок в области автоматизации утверждал: "Это сейчас необходимо и нам - систематизировать информацию, получаемую с помощью всех видов разведки, осуществить ее обобщения и выдавать командирам уже общую картину для принятия необходимых решений. Нам необходима эта система, нам необходимо автоматизировать все Сухопутные войска и боевые части - в первую очередь".

Получается, в который раз нужно переходить от слов к делам…

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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