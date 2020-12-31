Войти
Интерфакс-АВН

Турция и США сформировали совместную рабочую группу по С-400 - Чавушоглу

347
0
0
Элемент российской системы ПВО С-400 во время испытаний на авиабазе Мёрдет турецких ВВС
Элемент российской системы ПВО С-400 во время испытаний на авиабазе Мёрдет турецких ВВС.
Источник изображения: defensenews.com

Стамбул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция и США создали совместную рабочую группу по урегулированию вопросов с приобретенными Анкарой у России зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Сформирована совместная рабочая группа с США по С-400, начаты технические переговоры", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Вашингтон предложил сотрудничество уже после введения санкций против Турции.

"Мы стремимся поддерживать позитивные отношения с новой администрацией США", - добавил министр.

Ранее США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРС С-400.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских С-400. Он подчеркнул, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
07.11.2019
"Потрясающее оружие": почему Сербия не покупает С-400
07.11.2019
Сербия не будет покупать комплексы С-400
29.04.2019
В Пентагоне контракт Турции с РФ по С-400 назвали "российской уловкой"
13.03.2019
Civil: 20% Грузии оккупировано, но у НАТО есть прецедент для ее членства ... и это Германия
24.09.2018
Саудовская Аравия заинтересовалась покупкой систем С-400
20.06.2018
Оборонный бюджет США: как нажить новых врагов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.12 13:27
  • 31
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 31.12 13:13
  • 4
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
  • 31.12 12:54
  • 3
Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 введен в строй
  • 31.12 12:26
  • 12
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 31.12 12:06
  • 103
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 31.12 12:04
  • 3
Кормушка для чиновников
  • 31.12 12:01
  • 3
Работы над новым танком "Армата" завершатся в 2022 году - Минобороны РФ
  • 31.12 11:56
  • 6
С Новым 2021 годом!
  • 31.12 11:22
  • 4
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 31.12 09:53
  • 2161
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.12 09:25
  • 13
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 31.12 07:36
  • 5
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 31.12 01:48
  • 1
В создании лучших подводных лодок России возникли сложности
  • 30.12 23:18
  • 3
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 19:06
  • 327
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты