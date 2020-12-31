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Интерфакс-АВН

Выполнен заказ на поставку в Вооружённые силы РФ приборов наведения к ракетным комплексам "Корнет" - ЦНИИТОЧМАШ

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Правый пусковой блок ПТРК "Корнет"
Правый пусковой блок ПТРК "Корнет".
Источник изображения: warspot.ru

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) завершил отгрузку продукции в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) по приборам наведения к противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) "Корнет", сообщает пресс-служба предприятия.

"Комплекс до настоящего времени является одним из лучших в мире. Именно поэтому получить его захотели многие армии мира. Экспортный вариант ПТРК "Корнет" (имеет наименование "Корнет-Э") находится на вооружении ряда стран Европы, Азии и Африки", - отмечено в сообщении.

По данным пресс-службы, отгрузка этой продукции в рамках ГОЗ-2020 заказчику завершена.

Прицел наведения к ПТРК "Корнет", разработанный конструкторами института, поставляется в армию с 1997 года. "В ПТРК "Корнет" использован принцип "вижу-стреляю" и лазерно-лучевая система управления, что позволило достичь больших максимальных дальностей стрельбы", - сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Корнет
Корнет-Э
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Гособоронзаказ
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