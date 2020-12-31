Войти
ЦАМТО

Главком ВМФ провел рабочее совещание на борту новейшего корвета "Гремящий" и осмотрел боевые посты корабля

291
0
0
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 30 декабря. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов в сопровождении рабочей группы Главного командования ВМФ, руководства "Северной верфи" и ЦМКБ "Алмаз" осмотрел внутренние помещения и боевые посты новейшего корвета "Гремящий", который 29 декабря был принят в состав ВМФ России в Санкт-Петербурге.

На различных этапах обхода корабля главкому ВМФ докладывали о внедрении инновационных решений при проектировании и строительстве корвета.

Также адмирал Николай Евменов провел совещание на борту корвета, в котором приняли участие представители Объединенной судостроительной корпорации, "Северной верфи", представители предприятий кооперации задействованной в строительстве корвета "Гремящий". Обсуждались вопросы дальнейшего развития корветов проекта 20385, включая системы жизнеобеспечения и вооружение.

Главком ВМФ отметил высокие маневренные качества корвета "Гремящий", а также его большой модернизационный потенциал.

"Мы и в дальнейшем будем взаимодействовать с Объединенной судостроительной корпорацией, другими предприятиями и организациями кооперации. Научно-технический прогресс создания боевых кораблей и морских вооружений не стоит на месте, Мы должны идти в ногу со временем и по многим направлениям опережать время в сфере серийного строительства кораблей дальней морской зоны", – отметил адмирал Николай Евменов на совещании, которое состоялось на борту корвета "Гремящий".

Справочно:

Корвет проекта 20385 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. На "Гремящем" размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Нынешний "Гремящий" – пятый, построенный на стапелях верфи. Самый знаменитый из них – эсминец "Гремящий", который в Великую Отечественную войну воевал в составе Северного флота. Он прошел в боях 60 тысяч миль, отразил 112 налетов вражеской авиации, уничтожив 14 и повредив 23 самолета. Принял участие в проводке 39 союзных и 24 отечественных полярный конвоев. В 1943 году удостоен звания Гвардейского, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Ил-112
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385
СФ
Похожие новости
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
01.03.2018
"Стерегущий" Балтику: секреты морского патруля ВМФ России
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.12 13:13
  • 4
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
  • 31.12 12:54
  • 3
Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 введен в строй
  • 31.12 12:26
  • 12
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 31.12 12:06
  • 103
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 31.12 12:04
  • 3
Кормушка для чиновников
  • 31.12 12:01
  • 3
Работы над новым танком "Армата" завершатся в 2022 году - Минобороны РФ
  • 31.12 11:59
  • 30
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 31.12 11:56
  • 6
С Новым 2021 годом!
  • 31.12 11:22
  • 4
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 31.12 09:53
  • 2161
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.12 09:25
  • 13
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 31.12 07:36
  • 5
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 31.12 01:48
  • 1
В создании лучших подводных лодок России возникли сложности
  • 30.12 23:18
  • 3
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 19:06
  • 327
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты