Главком ВМФ провел рабочее совещание на борту новейшего корвета "Гремящий" и осмотрел боевые посты корабля

ЦАМТО, 30 декабря. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов в сопровождении рабочей группы Главного командования ВМФ, руководства "Северной верфи" и ЦМКБ "Алмаз" осмотрел внутренние помещения и боевые посты новейшего корвета "Гремящий", который 29 декабря был принят в состав ВМФ России в Санкт-Петербурге.

На различных этапах обхода корабля главкому ВМФ докладывали о внедрении инновационных решений при проектировании и строительстве корвета.

Также адмирал Николай Евменов провел совещание на борту корвета, в котором приняли участие представители Объединенной судостроительной корпорации, "Северной верфи", представители предприятий кооперации задействованной в строительстве корвета "Гремящий". Обсуждались вопросы дальнейшего развития корветов проекта 20385, включая системы жизнеобеспечения и вооружение.

Главком ВМФ отметил высокие маневренные качества корвета "Гремящий", а также его большой модернизационный потенциал.

"Мы и в дальнейшем будем взаимодействовать с Объединенной судостроительной корпорацией, другими предприятиями и организациями кооперации. Научно-технический прогресс создания боевых кораблей и морских вооружений не стоит на месте, Мы должны идти в ногу со временем и по многим направлениям опережать время в сфере серийного строительства кораблей дальней морской зоны", – отметил адмирал Николай Евменов на совещании, которое состоялось на борту корвета "Гремящий".

Справочно:

Корвет проекта 20385 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. На "Гремящем" размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Нынешний "Гремящий" – пятый, построенный на стапелях верфи. Самый знаменитый из них – эсминец "Гремящий", который в Великую Отечественную войну воевал в составе Северного флота. Он прошел в боях 60 тысяч миль, отразил 112 налетов вражеской авиации, уничтожив 14 и повредив 23 самолета. Принял участие в проводке 39 союзных и 24 отечественных полярный конвоев. В 1943 году удостоен звания Гвардейского, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.