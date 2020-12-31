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ТАСС

Рогозин сообщил, что Роскосмос ждет на космических пусках с космодромов "море туристов"

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Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 с космодрома «Восточный»
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 с космодрома «Восточный».
Источник изображения: © РИА Новости, Марина Лысцева ТАСС/POOL

Сейчас они не присутствуют там из-за введенных ограничительных мер

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Большое число туристов во время стартов ракет с космодромов Байконур или Восточный было до пандемии и будет в будущем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Туристов до пандемии на Восточном и Байконуре море было и будет", - написал Рогозин на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей, как обстоят дела с гостями и прессой на этих двух космодромах.

В сентябре 2019 года представитель космодрома Байконур сообщил ТАСС, что на запуск последней ракеты "Союз-ФГ" ожидалось рекордное число гостей - около 1 тыс. В декабре того же года в управлении индустриально-инновационного развития администрации Кызылординской области Казахстана рассказали ТАСС, что власти Казахстана выделили участок площадью 50 га для создания развлекательно-туристской зоны (РТЗ) "Байконур" в Кызылординской области республики.

Сейчас туристы на пуске не присутствуют из-за введенных ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз РН
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