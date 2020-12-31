Yahoo News Japan (Япония): на новейшем российском истребителе-невидимке Су-57 начали испытывать гиперзвуковые ракеты?

Японцы, привыкшие критиковать Россию, на этот раз восхитились ее разработками. «Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты», — так охарактеризовал один из читателей истребитель Су-57. А кто-то даже посоветовал Японии присмотреться именно к российскому истребителю и не покупать американский F-35.

25 декабря российское информационное агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на слова представителя оборонной промышленности сообщило, что первая партия новейших истребителей-невидимок Су-57 будет использована для испытания гиперзвуковых ракет в летно-испытательном центре в Ахтубинске.

По словам представителя оборонной компании, первые истребители Су-57 были доставлены в летно-испытательный центр в Ахтубинске в конце ноября. Как сообщается, истребители Су-57 были переданы авиационному полку, относящемуся к Южному военному округу. В 2021 году этот полк получит еще четыре таких самолета.

Кроме того, как заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны СНГ, к 2024 году ВВС России будет передано 22 истребителя Су-57. Всего к концу 2028 года будет принято на вооружение 76 таких самолетов.

Комментарии японских читателей

Накамитимоно

В России суперпродвинутые военные технологии, хотя они не могут сделать ни нормального автомобиля, ни бытовую технику. Прямая противоположность Японии. В Японии классные авто и бытовая техника, но военные технологии находятся на низком уровне. Возможно, нас обгоняет даже Китай. Это результат того, что определенные организации препятствуют исследованиям.

П51

Я не думаю, что настолько ценный для российских ВВС Су-57 будут применять в ходе наземных и противокорабельных операций. Он слишком хорош для этого.

Су-57 уступает F-22 с точки зрения стелс-возможностей, поэтому он предназначен для обороны территории России, где можно воспользоваться географическими преимуществами. В отличие от F-22, Су-57 не может выполнять атакующие задачи. Истребители-невидимки можно эффективно использовать только при наличии продвинутой сети. Без поддержки истребитель-невидимка ничем не лучше обычного самолета. Российская сеть ВВС не идет ни в какое сравнение с американской.

-

Стел-характеристики Су-57 хуже американских истребителей пятого поколения. Я слышал, что он невидим только для радаров, находящихся прямо по курсу. Но при этом он отличается отличной мобильностью, которой не может похвастаться, например, F-35. Они испытывают гиперзвуковые ракеты, однако не похоже, что они уместятся в оружейном отсеке. То есть, стелс-возможности уже не важны для Су-57? Поделитесь, кто в теме. Кстати, США также начали тестировать гиперзвуковые ракеты, и я надеюсь, что Япония купит их, чтобы установить на модернизированные F-15.

Per

Судя по фотографии в статье, снизу Су-57 не такой плоский, как F-22. Это означает, что у него нет оружейных отсеков или же туда не поместятся ракеты класса Sidewinder, как у F-22. Между тем в гиперзвуковом оружии применяются громадные ракетные ускорители, поэтому изначально его невозможно было установить на истребитель. Поскольку Россия заявила о тестировании таких ракет, это говорит о продвинутости самих ракет или Су-57.

Ryo

Технологии накапливаются благодаря использованию истребителей в реальных боях. Японские инженеры могут разработать прекрасный с точки зрения техники истребитель, но как оружие он, скорее всего, будет бесполезен.

Wat

Удивительно, что Россия обладает способностью постоянно разрабатывать такие истребители. Летных характеристик Су-57 уже достаточно для завоевания поклонников. Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош. Может, лучше купить Су-57, а не F-35?

Ybw

Раньше Россия продавала Китаю лицензии на производство новейших истребителей и танков или же экспортировала саму технику. Китай начал ее копировать, а теперь стал для России конкурентом. Я думаю, Россия не продаст Китаю Су-57 и танки "Армата".

Совместно с Индией Россия разрабатывает истребитель пятого поколения, но, я думаю, это будет ухудшенная версия Су-57. Китайский J-20 называют фейковой невидимкой. Возможно, Су-57 более продвинутый истребитель, чем F-22, и, если его получит Китай, японские F-35 не смогут ему ничего противопоставить.

Sou

Могу сказать только одно - Су-57 крутой. Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты. Но это нереально.

Sup

У истребителей "Сухого" свой уникальный силуэт, который выглядит очень классно. Может, он не так хорош с точки зрения стелс-возможностей, но зато на него можно установить много вооружений. Кстати, я поразился, когда узнал, что в Су-34, у которого двухместная кабина с расположением сидений в ряд, есть туалет, но недавно показывали документальный фильм об этом самолете, и оказалось, что там есть только некое подобие бутылки для жидкости. Я думал, что Су-34 может после дозаправки в воздухе спокойно наносить удары в отдаленных регионах, но, похоже, что можно справить только малую нужду. Наверное, в такой ситуации выручит подгузник. Война - это плохо!

Tvf

Как и ожидалось, новейший истребитель получился потрясающий. Ничего общего с фейковым истребителем-невидимкой из одной известной страны. Только меня истребители Су возбуждают?

Fal

Я подумал об этом, еще когда вышел Су-27 - почему русские могут делать такие красивые истребители и не могут ничего другого?

Yuk

Китай активно копирует российские истребители. Он хорош только в этом. Россия по-прежнему остается главной угрозой для США.

Yog

Если честно, то, на мой взгляд, российские истребители спроектированы лучше американских.

S

Посмотрел видео. Он прекрасен! Тем не менее я думаю, что новые истребители-невидимки будут отличаться различными нюансами. Кроме того, возможно, изменилась и концепция - не контроль неба и оборона, а нанесение ударов по базам противника.

Ten

Восточные истребители выглядят идеально, как фигуристки. А западные больше похожи на квадратных хоккеистов.

Nakasi

Заявления России надо делить пополам. Уже не раз переоценивали откровенно слабые истребители. С такой экономикой и технологиями Россия не сможет сделать нормальные самолеты.