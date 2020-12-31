ВМФ России получит 14 атомных подлодок до 2027 года - Минобороны

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот России получит 14 стратегических и многоцелевых атомных подлодок до 2027 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Всего в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".
Криворучко заявил, что морская компонента стратегических ядерных сил будет усилена атомными подводными крейсерами проекта "Борей-А" с баллистическими ракетами, одновременно создается инфраструктура для их базирования.
"Идёт строительство четырёх крейсеров данного проекта, ещё два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта", - сказал заместитель министра.
Он заявил, что идет работа над продлением сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения.
Криворучко заявил, что в этом году в состав ВМФ РФ вошли атомный подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир", дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", проекта 20385 "Гремящий" и другие.