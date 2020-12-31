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Интерфакс-АВН

ВМФ России получит 14 атомных подлодок до 2027 года - Минобороны

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Церемония закладки на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для ВМФ России двух многоцелевых атомных подводных крейсеров "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168) проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"
Церемония закладки на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для ВМФ России двух многоцелевых атомных подводных крейсеров "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168) проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 20.07.2020.
Источник изображения: АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот России получит 14 стратегических и многоцелевых атомных подлодок до 2027 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Всего в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

Криворучко заявил, что морская компонента стратегических ядерных сил будет усилена атомными подводными крейсерами проекта "Борей-А" с баллистическими ракетами, одновременно создается инфраструктура для их базирования.

"Идёт строительство четырёх крейсеров данного проекта, ещё два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта", - сказал заместитель министра.

Он заявил, что идет работа над продлением сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Криворучко заявил, что в этом году в состав ВМФ РФ вошли атомный подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир", дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", проекта 20385 "Гремящий" и другие.

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Князь Владимир
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
11711
20380 Корвет-1
20385
636.3
885 Ясень
955 Борей
Ядерный щит
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