Работы над новым танком "Армата" завершатся в 2022 году - Минобороны РФ

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ рассчитывает на завершение в 2022 году работ по созданию бронетехники на трех новых платформах - "Армата", "Бумеранг" и "Курганец-25", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Предпринятые меры по реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны России направлены, в том числе, на обеспечение завершения в 2022 году создания перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"), 152-мм самоходных артиллерийских орудий (ОКР "Коалиция-СВ"), а также целой линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, перспективные планы по перевооружению Вооружённых сил будут реализованы в рамках разрабатываемой в настоящее время государственной программы вооружения на 2024-2033 годы.

"Для сокращения сроков поставки перспективных образцов в войска, постановка их на производство будет осуществляться до завершения испытаний, после подтверждения заданных характеристик и проведения апробаций в условиях, приближенным к боевым", - сказал замглавы Минобороны РФ.

В настоящее время проходит испытания бронетехника на трех перспективных платформах - "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг".

Тяжелая гусеничная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" ("Ростех") в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой БМП, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ).

"Курганец-25" ("Курганмашзавод") - универсальная средняя гусеничная платформа, на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

"Бумеранг" ("Военно-промышленная компания") - универсальная колесная платформа для создания бронетранспортера, инженерной и санитарной машины.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировали начало серийных поставок "Арматы" в 2021 году.

"Серийные поставки танка Т-14 на платформе "Армата" начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии", - заявил Чемезов журналистам 7 декабря.

"Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года (2021 года) в рамках того контракта, который был подписан", - сказал ранее Мантуров.

Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Борисов в апреле 2018 года заявлял, что серийное производство бронетехники на платформе "Курганец-25" начнётся с 2021 года.