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Интерфакс-АВН

Российские танки оснастят боевыми лазерами - замглавы Минобороны РФ

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Российскую бронетанковую технику оснастят новыми боевыми лазерами, в том числе для борьбы с беспилотниками, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника", - заявил Криворучко в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия", - сказал замглавы Минобороны РФ.

Он напомнил, что все лазерные комплексы "Пересвет", названные в 2018 году президентом РФ в числе нового российского оружия, уже находятся на боевом дежурстве.

По словам Криворучко, также в России "проводится разработка радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотных летательных аппаратов".

Боевые лазеры "Пересвет" используются для прикрытия передвижения стратегических ракетных комплексов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, они развернуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН. По данным ведомства, "Пересвет" также способен отражать воздушные атаки и бороться со спутниками на орбите.

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Страны
Россия
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Пересвет
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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