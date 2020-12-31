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Интерфакс-АВН

Российские военные в 2021 году получат ударные дроны большой дальности - замглавы Минобороны РФ

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БПЛА Иноходец
Многоцелевой военный беспилотный летательный аппарат "Иноходец".
Источник изображения: http://super-orujie.ru/

Также в следующем году начнется серийное производство управляемых боеприпасов для беспилотников

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ к концу 2021 года получит на вооружение ударные дроны большой дальности с управляемыми ракетами и бомбами, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"До конца 2021 года на оснащение Вооружённых сил РФ поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полёта, на вооружении которых будут как управляемые авиационные средства поражения, применяемые на самолётах оперативно-тактической авиации, так и специализированные боеприпасы. Их применение позволит наносить точечные удары не только по стационарным, но и по подвижным объектам противника", - заявил Криворучко в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят "обкатку" в войсках; в серию они также пойдут со следующего года", - сказал замминистра обороны.

По его словам, также в России завершается создание комплексов с беспилотниками различного класса, способными решать задачи в составе групп или "роёв" во взаимодействии с пилотируемыми самолётами, а также совместно с наземными и морскими робототехническими комплексами.

Криворучко напомнил, что в войска уже поставлены первые образцы разведывательно-ударных беспилотников средней дальности и барражирующих боеприпасов ("дронов-камикадзе" - ИФ), которые успешно проходят апробацию в боевых условиях.

"В настоящее время придается очень большое значение развитию крупноразмерных ударных БпЛА. Для скорейшего оснащения ими Вооруженных сил РФ управляемыми средствами поражения, в первую очередь, оснащаются имеющиеся комплексы с БпЛА "Альтиус", "Иноходец" и "Форпост"", - сказал замглавы Минобороны РФ.

Он сообщил, что сейчас на их базе разрабатываются разведывательно-ударные комплексы нового поколения, оснащённые средствами поражения и спутниковой связи - "на лётные испытания эти машины выйдут уже в 2021 году, с последующим массовым серийным производством и поставкой в войска".

Перспективными направлениями в развитии беспилотной авиации являются: оснащение боеприпасами большой дальности, внедрение элементов искусственного интеллекта и интеграция дронов в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией, добавил Криворучко.

В декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Минобороны РФ просит максимально ускорить разработку отечественных боевых дронов.

Как сообщал "Интерфакс", по официальным данным на вооружении российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, например, "Элерон-3", "Леер", "Орлан-10", "Форпост" (лицензионная копия израильского "Searcher 2") и др.

Отдельные образцы ударных беспилотников проходят опытную эксплуатацию в войсках, но серийное производство пока не развернуто. В частности, это "Орион" (ОКР "Иноходец") разработки компании "Кронштадт", БЛА "Корсар", разработанный рыбинским КБ "Луч" и малоразмерные "дроны-камикадзе" КУБ-БЛА и "Ланцет" разработки "Калашникова".

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