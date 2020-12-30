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Авиапанорама

Интернет-версия журнала «Авиапанорама» - 2020

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Aviapanorama
Aviapanorama

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Очередной номер журнала «Авиапанорама» — 6(144)-2020 — с 19 декабря представлен в интернет-версии на настоящем сайте, 21 декабря в полной версии поступил подписчикам, информационным агентствам — партнерам журнала, а также библиотекам.

Следующий номер — 1(145)-2021 — запланирован к выпуску 28 февраля. Для оперативности публикации его материалов, поступивших до 10 февраля, они первоначально будут размещаться в разделе «Анонс будущего номера» сайта журнала и доступны его посетителям вплоть до их выпуска в составе содержания номера 1(145)-2021.


Номер журнала «Авиапанорама» — 6(144)-2020 в PDF


Искусственный интеллект: прошлое, настоящее, будущее


Искусственный интеллект.
Источник: Авиапанорама

В 2020 году мы можем уверенно констатировать, что функциональный искусственный интеллект практически создан. Это сложно назвать иначе как технологической революцией. Сегодня технологии на основе глубоких нейронных сетей являются одними из наиболее многообещающих и прорывных средств изменения будущего. Реальность XXI века во многом будет определяться уровнем достижений в области искусственного интеллекта. И в этой изменившейся реальности России потребуются технологическая независимость и технологический паритет в сфере интеллектуальных технологий.

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Плановый выход в открытый космос ВКД-47


Выход в открытый космос .
Источник: Фото Сергея Кудь-Сверчкова

В следующем году многоцелевой лабораторный модуль «Наука» может реально стать многофункциональной лабораторией, где российские космонавты будут проводить научные эксперименты. В конце апреля модуль планируется вывести на орбиту ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур. Тогда к гермоадаптеру МЛМ «Наука» может пристыковаться любой американский или китайский космический корабль. А у отечественных робототехников появится реальная возможность проводить эксперименты в открытом космосе с помощью европейского робота-манипулятора «ERA».

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Что ждет вертолеты в будущем?


Проект вертолета Ка-92.
Источник: Авиапанорама

…стоит сложнейшая задача, как увеличить скорость и сохранить вертикальные возможности вертолета, при этом он должен остаться простым и естественным. Если у соосной схемы есть природные перспективы, то классическая – трансформируется в интеграцию несущих винтов, крыла (разных форм) и толкающих/тянущих винтов. Гибридная силовая установка, в которой в горизонтальном полете один из двигателей отключается для экономии топлива. В итоге, будущий винтокрыл будет летать как обычный вертолет, но с большей скоростью, дальностью и продолжительностью полета.

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Пассажирский гибридный дирижабль концепции «НВОС»


Общий вид пассажирского гибридного дирижабля концепции НВОС и схема кабины.
Источник: Авиапанорама

Авторский взгляд на современный пассажирский гибридный дирижабль. Рассмотрены особенности ключевых узлов аппарата и преимущества проекта в целом. Выделены рациональные конструктивные решения. Показано их влияние на безопасность полетов. На примере проекта ДП-35 приведены расчетные характеристики гибридного дирижабля. Некоторые вопросы освещены в сравнении с классическими дирижаблями. Привлечено внимание к необходимости организации серийного производства подобных гибридных дирижаблей на имеющихся производственных мощностях отечественных предприятий.

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От реагирования на авиационные события к их упреждению


Источник: Авиапанорама

без сбора и обработки информации о событиях с малозначительными для безопасности полетов последствиями, например, о краткосрочных конфликтах, которые не переросли в нарушения минимумов эшелонирования, и, соответственно, без автоматизированной системы, обеспечивающий сбор и обработку этой информации, реализовать проактивный метод управления безопасностью полетов невозможно, как самолету без двигателей невозможно подняться в воздух.

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Оперативный обмен информацией по безопасности полетов в профилактике ее нарушений


Аварийная посадка Ан-124 в аэропорту Толмачево.
Источник: Авиапанорама

Опасные ситуации имели место, экипаж успешно с ними справился, но об этом ничего не известно авиационным структурам и другим авиаторам. Поэтому по ним не разрабатываются профилактические мероприятия. Сохраняются также не выявленные условия для повторных попаданий в аналогичные ситуации других экипажей, которые в силу меньшего опыта и определенных обстоятельств могут с ними и не справиться. Вместе с тем информация в обязательных донесениях об истинных причинах развития особых ситуаций и характере их развития в 80-90% случаев трансформируется…

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О духовности и человечности руководителя в обеспечении безопасности полетов


Тульский С.Г.
Источник: Авиапанорама

Особого внимания заслуживает тот факт, что результатом высокого профессионализма и управленческого таланта Станислава Георгиевича явилось отсутствие в авиакомпаниях в годы его работы авиационных происшествий, связанных с действиями пилотов*. Еще одно достижение Станислава Георгиевича нельзя не выделить. К его кристально чистой душе абсолютно не прилипала современная социальная грязь. Он лично и управляемый им коллектив никогда не были причастны к коррупционным скандалам в разных их проявлениях: незаконное обогащение, контрабанда, взятки, подкуп и т. п.

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Записки аварийщиков


Источник: Авиапанорама

При повторном включении сигнала опознавания «свой-чужой» отметка «Бедствие» пропала (также пропала отметка и 10-й цели). При следующих оборотах приемо-передающей антенны иногда появлялась слабая отметка якобы от этой цели. Проверил азимут, высоту и опознавание цели. В целом все выглядело практически нормально, за исключением весьма слабого сигнала от 10-й цели. Об этой особенности я доложил штурманам командного пункта (КП), которые осуществляли управление полетами. Выслушал все их замечания и отзывы о моей квалификации…

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На бессрочной службе у авиации и космонавтики


Шибанов Г.П. – в 1-м ряду, 3-й справа. Мемориальный комплекс «Крыло Икара» ГЛИЦ имени В.П. Чкалова.
Источник: Авиапанорама

В середине дня посетили Иркутское ВВАИУ ВВС – огромная территория и масса зданий. В длину забор вдоль трассы, идущей от аэропорта, протянулся почти на три троллейбусных остановки (хорошо, что я когда-то не согласился на предложение занять должность начальника этой махины). При нас несколько мам упрашивали дежурного вызвать их великовозрастных «деток». Подумалось, что вместо защитников Родины можем воспитывать юношей, заведомо настроенных не на преодоление тяжестей военной службы, а на обход их с помощью родителей и высокопоставленных знакомых.

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Штурмовик Ил-10


Ил-10 в Центральном музее ВВС.
Источник: Авиапанорама

В завершающем году Великой Отечественной авиапром наращивал темпы выпуска штурмовиков. Только завод № 18 в январе отправил на фронт 50 машин, в марте – 90, а в мае – 163. Кроме боевых, завод № 1 освоил производство учебных УИл-10. До конца 1945 г. заказчику сдали 1169 самолетов, из них 186 спарок. Учебный самолет отличался от боевого, прежде всего, задней кабиной инструктора вместо воздушного стрелка. Вооружение состояло из двух пушек ВЯ, впоследствии замененных на НС-23, и двух узлов подвески реактивных снарядов.

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Летчицкие рассказы


Источник: Авиапанорама

Инструктор вдруг оживился и говорит мне по СПУ: «… я тебе покажу то, что ты не увидишь нигде. Тебе это пригодится при облёте самолёта после регламентных работ!». И тут внезапно штурвал вырвало из моих рук, и он энергично переместился вперёд, до самой приборной доски! Самолёт вздрогнул, как конь, получивший шенкелей, и обрушился вниз…! Меня приподняло от сиденья, насколько позволяли привязные ремни кресла и вывесило в кабине. При этом голова моя упёрлась в верхнее остекление кабины. Подумалось: вот так, наверное, космонавтов тренируют на невесомость!

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Война в Сирии. 2018 год: Хроника событий. Часть 9


Воздушная атака российской авиации объектов боевиков.
Источник: Авиапанорама

Общие результаты специальной операции Вооруженных Сил России в Сирии были представлены в докладе министра обороны РФ С.К. Шойгу на 5-м совещании министров обороны АСЕАН 20 октября 2018 г. В частности были приведены следующие сведения:

-на 20 октября 2018 г. сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны;

-Воздушно-космические силы РФ в ходе сирийской военной кампании выполнили более 40 тыс. боевых вылетов, в том числе 21 тыс. – в ночное время, поразив свыше 122 тыс. объектов террористов. 

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Отечественная воздушная оборона на русско-германском фронте в ходе кампании 1917 года


Источник: Авиапанорама

В полосе Юго-Западного фронта при налете на штаб 22-й турецкой пехотной дивизии (н/п Хутиско) в районе д. Мечищув воздушный корабль «Илья Муромец № XV» был атакован вражескими истребителями из фронтового охранения. Ответным огнем «муромца» и самолетами прикрытия оказались сбитыми два летательных аппарата типа «Фоккер». Очевидцы указывали, что воздушный бой проходил на высотах 1,8–2,4 км. 13 мая 1917 г. в районе м. Налибок (Новогрудское направление) был захвачен немецкий аэроплан, совершивший вынужденную посадку на территорию, занятую русскими войсками.

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КАЛЕНДАРЬ 2021г.

КАЛЕНДАРЬ 2021 г.
Источник: Авиапанорама

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Публикации в журнале «Авиапанорама» в 2020 году

Источник: Авиапанорама

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Германия
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KT-1
LEND
Ан-124
Ка-92
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