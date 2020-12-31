Рогозин заявил, что корабль "Орленок" впервые запустят ближе к 2028 году

Глава Роскосмоса рассказал, что на 2023 год запланирован запуск тяжелого космического корабля "Орел" без экипажа с помощью "Ангары" с Восточного без последующей стыковки с МКС, в 2024 году полет со стыковкой с МКС, а в 2025 году уже с экипажем со стыковкой с МКС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Космический корабль "Орленок" для полетов к Луне впервые будет запущен ближе к 2028 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Я сказал о том, что в 2023 году мы начинаем испытания тяжелого корабля "Орел", а корабль "Орленок" - следующий этап, это этап летной программы к Луне, это ближе к 2028 году", - сказал Рогозин.

Он рассказал, что на 2023 год запланирован запуск тяжелого космического корабля "Орел" без экипажа с помощью "Ангары" с Восточного без последующей стыковки с МКС, в 2024 году полет со стыковкой с МКС, а в 2025 году уже с экипажем со стыковкой с МКС.

"Дальше этот корабль обслуживает МКС наравне с "Союзом-МС", <...> а уже ближе к 2028 году появляется более легкая версия "Орла", с помощью которой уже будет обеспечена лунная программа", - подытожил глава Роскосмоса.