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Интерфакс-АВН

Новая фотоаппаратура для российских метеоспутников позволит с высокой точностью определять температуру поверхности Земли - РКС

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Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС) усовершенствовал фотоаппаратуру для российских метеоспутников, которая позволит с высокой точностью определять температуры облаков и земной поверхности, сообщили в пресс-службе холдинга во вторник.

"В 2020 году летные испытания космического аппарата "Электро-Л" №3, оснащенного доработанной съемочной аппаратурой, подтвердили высокую эффективность новой системы радиационного охлаждения фотоприемников инфракрасной области спектра. Новые решения обеспечили стабильное охлаждение фотоприемников до температур 80-82 К, что позволяет получать высококачественные изображения", - сообщили в РКС.

Там отметили, что эти разработки планируется использовать при изготовлении приборов для следующих спутников серий "Электро-Л" и "Арктика-М".

"На космических аппаратах "Электро-Л" №3 удалось добиться высоких радиометрических характеристик 10-го инфракрасного канала, без которого невозможно определение температуры Земли в "окнах прозрачности" - спектральных областях, где излучение проходит через атмосферу с относительно малым ослаблением", - отметил главный конструктор направления РКС Юрий Гектин, которого цитирует пресс-служба холдинга.

По его словам, это позволит корректировать влияние атмосферы и с высокой точностью определять температуры облаков, земной поверхности и акваторий.

"Специалисты РКС также проработали модернизацию съемочной аппаратуры следующих аппаратов серии "Канопус" - добавлен дополнительный канал, с помощью которого будет повышена эффективность дешифрирования инфракрасных изображений. Благодаря дополнительному спектральному каналу упростится визуальное восприятие и анализ снимков. При этом вырастет эффективность аппаратуры как для обнаружения пожаров, так и для исследования северных ледовых покровов и обнаружения трещин в ледовых полях, что особенно важно при проводе судов по северному морскому пути. Усовершенствованные приборы смогут вести съемку в сумерках и в условиях полярной ночи без потери качества", - сообщили в холдинге.

Космический комплекс "Канопус-В" предназначен для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения подразделений госкорпорации "Роскосмос", МЧС России, Минприроды, РАН, а также других ведомств и коммерческих потребителей оперативной информацией.

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Канопус-В
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