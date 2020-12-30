В НАТО заявили об угрозах для самолетов от купленных Турцией у России С-400

Берлин. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я уже неоднократно указывал Турции, что российская система противовоздушной обороны не совместима с технологиями НАТО. Система С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО. Помимо этого, она представляет риск для самолетов союзников", - сказал Столтенберг в интервью агентству Dpa.

По его словам, в этой связи он приветствует переговоры Турции с другими странами-членами альянса о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

"Это системы, которые укрепят возможности авиаобороны Турции и одновременно смогут быть интегрированы в систему обороны НАТО", - сказал Столтенберг.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

7 декабря Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

В середине октября Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в марте в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Контракт с Турцией на доппартию С-400, вероятно, будет подписан в следующем году, сообщил в августе "Интерфаксу" Чемезов. "Думаю, что до конца года не подпишем", - сказал он на военно-техническом форуме "Армия-2020". "Вероятно", - сообщил Чемезов, отвечая на вопрос о возможном подписании второго контракта с Турцией на С-400 в следующем году.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").