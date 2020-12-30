НАТО способно дать ответ на применение запрещенного оружия - генсек

Берлин. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - НАТО не располагает запрещенным оружием, но имеет возможности ответить на его применение, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"В качестве реакции на применение нервно-паралитического вещества против Сергея Скрипаля в английском Солсбери государства НАТО сообща выслали российских дипломатов. Это было четким посланием России. У НАТО нет запрещенного оружия, но у нас есть целый спектр возможностей, чтобы на это отреагировать соответствующим образом", - сказал Столтенберг в интервью агентству Dpa.