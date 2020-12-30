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Интерфакс-АВН

НАТО способно дать ответ на применение запрещенного оружия - генсек

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Abraham Caro Marin

Берлин. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - НАТО не располагает запрещенным оружием, но имеет возможности ответить на его применение, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"В качестве реакции на применение нервно-паралитического вещества против Сергея Скрипаля в английском Солсбери государства НАТО сообща выслали российских дипломатов. Это было четким посланием России. У НАТО нет запрещенного оружия, но у нас есть целый спектр возможностей, чтобы на это отреагировать соответствующим образом", - сказал Столтенберг в интервью агентству Dpa.

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