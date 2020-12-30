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Военно-промышленный курьер

Использовать ГОЗ как инструмент стратегического развития ВСУ – Минобороны Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что по состоянию на 26 декабря оборонное ведомство выполнило государственный оборонный заказ на 99,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет УНИАН.

В частности, заключено государственных контрактов на сумму 21 млрд 897,87 млн грн из выделенных 22 млрд 004,74 млн грн.

Также увеличены объемы закупки нового и модернизированного вооружения, военной техники и изделий специального назначения, поставленного в войска.

Кроме того, несмотря на ограничения работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, связанные с COVID-19, удалось обеспечить поставки вооружения и военной техники на уровне 2019 года, а по некоторым направлениям (обеспечение боеприпасами, бронетанковой техникой, цифровыми средствами связи) даже превысить объемы прошлого года.

Как отметил министр, в войска поставлено 10,5 тыс. единиц техники, 3,2 млн штук боеприпасов. Проавансированы изготовление и поставки вооружения и военной техники в 2021 году на сумму 6,5 млрд грн.

«Основной ресурс в следующем году следует планировать на закупку нового вооружения, а не на ремонт устаревших образцов. Следует изменить порочную практику, когда государственный оборонный заказ (ГОЗ) и формирование закупок используется лишь как способ обеспечения текущих потребностей Вооруженных сил Украины. Должны создать условия и использовать ГОЗ как инструмент стратегического развития Вооруженных сил Украины», - подчеркнул Таран.

Так, с этой целью будут пересмотрены подходы к распределению и использованию средств на закупку новых (модернизированных) образцов вооружения, военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Гособоронзаказ
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