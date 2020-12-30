Научитесь считать, не на чем летать - ФРГ

Председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер обвинил федеральное министерство обороны в «абсурдных расчётах». Предметом критики стал декабрьский отчёт Минобороны ФРГ бундестагу, в котором указывается, что в рабочем состоянии находятся в среднем 74% основных систем вооружения страны.

«Такие сообщения вызывают раздражение в войсках и рисуют неправильную картину в обществе, поскольку эти 74 процента основаны на абсурдных расчётных моделях и не имеют ничего общего с повседневной реальностью в войсках. Потребность в восстановлении вооружённых сил по-прежнему остра. А с некоторыми системами, например, такими как вертолёты или старые «Торнадо» дела обстоят ещё хуже. Ситуация шаткая», — заявил Вюстнер в интервью Die Welt.

На фоне расходов на коронавирусную пандемию Вюстнер предостерёг правительство, что недопустимо экономить на обороноспособности после федеральных выборов 2021 года.