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Научитесь считать, не на чем летать - ФРГ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер обвинил федеральное министерство обороны в «абсурдных расчётах». Предметом критики стал декабрьский отчёт Минобороны ФРГ бундестагу, в котором указывается, что в рабочем состоянии находятся в среднем 74% основных систем вооружения страны.

«Такие сообщения вызывают раздражение в войсках и рисуют неправильную картину в обществе, поскольку эти 74 процента основаны на абсурдных расчётных моделях и не имеют ничего общего с повседневной реальностью в войсках. Потребность в восстановлении вооружённых сил по-прежнему остра. А с некоторыми системами, например, такими как вертолёты или старые «Торнадо» дела обстоят ещё хуже. Ситуация шаткая», — заявил Вюстнер в интервью Die Welt.

На фоне расходов на коронавирусную пандемию Вюстнер предостерёг правительство, что недопустимо экономить на обороноспособности после федеральных выборов 2021 года.

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Страны
Германия
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