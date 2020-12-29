Войти
ФНПЦ «Титан-Баррикады»

В. Путин - В. Шурыгину: «Ваш труд достоин самого глубокого уважения»

553
0
0
Виктор Александрович Шурыгин
Виктор Александрович Шурыгин.
Источник изображения: ФНПЦ «Титан-Баррикады»

Герой Труда России, генеральный директор и генеральный конструктор Волгоградского АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Виктор Александрович Шурыгин получил поздравление от Президента России.

«Уважаемый Виктор Александрович! Рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем! В профессиональном сообществе страны Вас знают как компетентного руководителя, яркого представителя отечественной конструкторской школы. Ваш плодотворный созидательный труд, востребованная организаторская деятельность, искренняя забота о подготовке молодых квалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса достойны самого глубокого уважения. От души желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего», - говорится в поздравлении В.В. Путина .

- Такое высокое внимание, внимание руководителя страны - безусловно, знак признания не только моих заслуг. Это важная оценка труда большого труда коллектива единомышленников «ФНПЦ «Титан-Баррикады», - подчеркнул В.А. Шурыгин, получив послание из Кремля.

Герой Труда России, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, Почёта, «За военные заслуги», Заслуженный машиностроитель страны, член-корреспондент Российской академии наук и академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук Виктор Александрович Шурыгин - создатель наземной техники РК «Тополь-М», «Искандер- М», «ЯРС». Полвека трудится в АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Права на данный материал принадлежат ФНПЦ «Титан-Баррикады»
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Титан-Баррикады
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
31.03.2016
Комплексы «Триумф» поставят на брянское шасси
05.03.2012
Ядерная закладка
05.12.2011
"Искандеры" наводятся на ЕвроПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 21:34
  • 9
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 29.12 21:06
  • 1
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
  • 29.12 20:55
  • 17
Генконструктор поставил под сомнение экономическую целесообразность многоразовой "Ангары"
  • 29.12 20:20
  • 1
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 29.12 20:08
  • 212
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 19:24
  • 321
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.12 18:04
  • 23
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение? Часть 7
  • 29.12 15:45
  • 6
Российскую экономику выручила цифровая мобилизация
  • 29.12 15:17
  • 50
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.12 15:04
  • 6
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 29.12 14:59
  • 85
Где забуксовала «Армата»
  • 29.12 14:56
  • 145
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.12 13:37
  • 74
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 29.12 06:22
  • 41
Интервью Юрия Борисова
  • 29.12 05:56
  • 1
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада