В. Путин - В. Шурыгину: «Ваш труд достоин самого глубокого уважения»

Герой Труда России, генеральный директор и генеральный конструктор Волгоградского АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Виктор Александрович Шурыгин получил поздравление от Президента России.

«Уважаемый Виктор Александрович! Рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем! В профессиональном сообществе страны Вас знают как компетентного руководителя, яркого представителя отечественной конструкторской школы. Ваш плодотворный созидательный труд, востребованная организаторская деятельность, искренняя забота о подготовке молодых квалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса достойны самого глубокого уважения. От души желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего», - говорится в поздравлении В.В. Путина .

- Такое высокое внимание, внимание руководителя страны - безусловно, знак признания не только моих заслуг. Это важная оценка труда большого труда коллектива единомышленников «ФНПЦ «Титан-Баррикады», - подчеркнул В.А. Шурыгин, получив послание из Кремля.

Герой Труда России, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, Почёта, «За военные заслуги», Заслуженный машиностроитель страны, член-корреспондент Российской академии наук и академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук Виктор Александрович Шурыгин - создатель наземной техники РК «Тополь-М», «Искандер- М», «ЯРС». Полвека трудится в АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады».