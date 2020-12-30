The Times (Великобритания): Индия и Китай — на грани войны?

Летом 2020 года Индия и Китай вновь оказались на пороге войны после столкновения индийских и китайских военных на спорном участке границы. Ядерный статус конфликтующих держав по умолчанию повышает градус напряжения. Что делят Индия и Китай в Гималаях? Чем может обернуться этот неприятный инцидент на границе?

Высоко в Гималаях в условиях самого опасного за последние десятилетия противостояния между соперничающими азиатскими сверхдержавами индийские и китайские войска подтянули к границе подкрепление, артиллерию и бронетехнику, задействовав более 100 тысяч военнослужащих.

В условиях, когда на индийской территории находятся тысячи китайских военнослужащих, и переговоры по урегулированию конфликта, зашли в тупик, две крупнейшие армии мира противостоят друг другу на высотах выше пяти тысячи метров и при температуре, опускающейся до минус 40˚С.

Конфликт по поводу границы обострился в этом году после того, как во время кровавой бойни на границе было убито 20 индийских военнослужащих и неустановленное количество китайцев, а также прозвучали нелепые заявления о микроволновом оружии, впервые примененном в ходе военных действий. Конфликт чреват тем, что будет перекроена карта региона.

Из-за этого противостояния возникли опасения, что просчет любой из сторон может привести две самые густонаселенные страны мира - ядерные державы с общим населением более 2,7 миллиарда человек - к открытому конфликту. По некоторым оценкам, с тех пор, как в мае китайские войска пересекли в нескольких местах спорную горную границу в Ладакхе, захватив стратегические позиции в долине Галван и в районе озера Пангонг, Индия уступила противнику более 260 квадратных километров стратегически важной территории.

На карту поставлен контроль над древним проходом Шелкового пути через Каракорумский перевал, который мог бы предоставить Китаю лучший доступ из китайской провинции Синьцзян в союзный Пакистан, являющийся непримиримым соперником Индии. Китайские инвестиции в Пакистан и торговый коридор в Центральную Азию стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов имеют решающее значение для реализации программы председателя Си Цзиньпина "Один пояс и один путь".

Вторжение китайских войск в Индию может привести к дальнейшему ослаблению власти Дели над Ладакхом и спорным регионом Кашмир, и так уже пошатнувшейся в районах, расположенных вдоль северных границ страны, в результате союза Китая с Пакистаном.

"Для Китая это стало беспрецедентным шагом. Несмотря на свою огромную долю в индийской экономике, они пошли на эту враждебную экспансию, - сказал Пхунчок Стобдан (Phunchok Stobdan), бывший индийский дипломат и эксперт по индийско-китайским отношениям. - Это, безусловно, связано с глобальной политикой. Индия, возможно, была прокси-мишенью для ответного удара по США, которые при Трампе заняли более агрессивную позицию по отношению к Китаю".

Индия, застигнутая врасплох наступлением Китая, сначала просто отрицала его. Даже после того, как в июне были убиты оказавшиеся в засаде 20 индийских солдат, которых забили до смерти дубинками, обмотали колючей проволокой и сбросили со скалы в реку, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "никакого вторжения" на границе не было.

Моди, переизбранный в прошлом году подавляющим большинством голосов благодаря своей программе обеспечения национальной безопасности, отказался противостоять гигантскому северному соседу Индии, чем вызвал огромное недовольство оппозиции и военных деятелей, которые призывали к нанесению целенаправленного военного контрудара до того, как Китай сможет закрепиться на индийской территории. Китай укрепил свои позиции на территории Индии, построив бетонные бункеры, и расширил базы на своей стороне линии фактического контроля (LAC), которая разделяет регион.

Пропагандистская риторика Пекина, осмелевшего на фоне нерешительности Индии, стала более резкой. В прошлом месяце пекинский профессор выступил с вызывающим заявлением о том, что китайские войска отбили две стратегические высоты, превратив "горные вершины в микроволновую печь" и заставив индийские войска отступить.

"Мы не предали это огласке, потому что превосходно решили проблему, - сказал Цзинь Каньрон (Jin Canrong), профессор кафедры международных отношений Пекинского университета Жэньминь. - Они [Индия] тоже не афишировали это, потому что понесли такое унизительное поражение".

Индийские власти и военные источники опровергли заявление профессора.

"Заявления Китая о том, что [в Ладакхе] было задействовано микроволновое оружие, не заслуживают доверия. Китайцы используют их в пропагандистских целях, чтобы усилить давление на Индию и спровоцировать ее ответные действия", - сказал бывший глава Северного командования Индии генерал-лейтенант Д. С. Худа (D S Hooda).

Индия действительно удивила китайцев контрнаступлением в конце августа, перебросив под покровом ночи тысячи военнослужащих на возвышенность над южным берегом озера Пангонг, что дало им тактическое преимущество и позволило вести наблюдение за позициями китайских войск. По мере дальнейшего роста напряженности между двумя сторонами в сентябре начались перестрелки, первые за четыре десятилетия, нарушившие важнейшее соглашение о режиме прекращения огня, введенном после китайско-индийской пограничной войны 1962 года с целью предотвращения военной эскалации вдоль границы.

При Нарендре Моди Индия активизировала строительство вдоль северной границы, построив новые дороги, туннели и взлетно-посадочные полосы, которые позволят Дели быстро развернуть войска в передовых районах. К ним относится новая дорога к самой высокой в мире взлетно-посадочной полосе на базе в Даулат-бег-Олди, строительство которой завершилось в прошлом году.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что развернутое Индией активное строительство является "основной причиной напряженности". Однако и сам Пекин уже много лет строит свои собственные здания вдоль границы и яростно отреагировал, когда Индия начала делать то же самое. Вторжение в Ладакх также вписывается в рамки нарастающей агрессии Китая по всей Азии, который под прикрытием кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявляет о своих притязаниях на суверенитет во всем регионе. После того как в Китае был принят вызвавший споры новый закон о безопасности, Гонконг лишился остатков своей автономии, а в отношении Тайваня вновь зазвучали угрозы. К тому же, летом китайские корабли потопили вьетнамское рыболовецкое судно и преследовали малазийские суда, занимавшиеся разведкой нефтяных месторождений в Южно-Китайском море.

В ответ Индия подписала пакта о взаимной обороне с США и пригласила Австралию, также находящуюся в дипломатическом противостоянии с Пекином, принять участие в военно-морских ежегодных учениях, проходивших в прошлом месяце в Бенгальском заливе совместно с США и Японией. Этот шаг укрепляет так называемую четверку (QUAD), союз стран Индо-Тихоокеанского региона, который сформировался для противодействия растущей морской мощи Китая.

На фоне антикитайского национализма, охватившего Индию, Дели запретил десятки китайских приложений для мобильных телефонов, включая "ТикТок". К призывам бойкотировать китайские товары присоединились звезды Болливуда и бизнесмены, и Индия, как и другие страны, пересматривает свои планы и собирается запретить китайской технологической компании "Хуавэй" (Huawei), строить в стране беспроводную сеть 5G.

Урегулировать кризис в Ладакхе после балансирования на протяжении нескольких месяцев на грани войны будет непросто. С обеих сторон усилилось взаимное недоверие.

После очередного раунда военных переговоров на высшем уровне, проходивших в прошлом месяце, договориться о взаимном выводе войск с высших стратегических позиций, занятых армиями двух стран, не удалось. И обе страны смирились с необходимостью вести логистическую гонку с целью обеспечения снабжения и обогрева войск, которые должны пережить зиму.

Дальнейшие действия и события, вероятно, будет во многом зависеть от следующего шага Китая.

"Китайцы настолько рисковали своими двусторонними отношениями с Индией, что им будет трудно отступить и сохранить лицо, - говорит генерал-лейтенант Худа. - Я не думаю, что Индия рассматривает вопрос об ответных военных действиях, во всяком случае, сейчас. Таким образом, мы приближаемся к длительному противостоянию, которое ставит под угрозу двусторонние отношения между двумя странами".

Хью Томлинсон (Hugh Tomlinson)