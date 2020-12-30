Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего

От спутников сегодня зависит и армия, и гражданские службы, поэтому противоспутниковое оружие становится особенно важным. Москва проявляет к этой сфере особый интерес, стараясь найти ассиметричный ответ на развитие американцами разных типов вооружений и нейтрализовать их в потенциальном конфликте. И делает определенные успехи.

Интервью с сотрудником Польского института международных отношениАгнешка Марцела Каминьска (Agnieszka Marcela Kamińska)й (PISM) Марчином Пётровским (Marcin Piotrowski).

Polskie Radio: Космические силы США заявляют, что Россия намеревается превратить космос в поле битвы: она провела испытания противоспутниковой ракеты. Как расценивать это событие в контексте развития новых видов вооружений и методов ведения войны? Что такое противоспутниковое оружие?

Марчин Петровский: Россия провела пуск ракеты ПЛ-19 "Нудоль" с космодрома Плесецк. По моим подсчетам, это был восьмой или девятый пуск, испытания идут с 2014 года. Россияне продолжают совершенствовать ракету.

Противоспутниковое оружие бывает кинетическим и некинетическим. Первое предназначено для физического уничтожения спутников противника. Помимо ракет, запускаемых с земли, в эту категорию входят также так называемые коорбитальные спутники. Они движутся по той же орбите, что их цель, которую требуется уничтожить. Среди них выделяют спутники-камикадзе, которые сталкиваются со спутниками противника, и спутники-инспекторы. Вторые снабжены соответствующими инструментами, позволяющими изменить орбиту объекта атаки, а в итоге нарушить его работу.

Также испытывались ракеты, запускаемые с самолетов. В США это был Ф-15, в России - специальная модификация МиГ-31. Такие истребители-перехватчики способны подниматься на большую высоту и благодаря этому производить запуск противоспутниковых ракет, которые гораздо меньше и дешевле ракет класса "земля-космос" (к ним относится вышеупомянутая ПЛ-19 "Нудоль").

Есть также вторая широкая категория противоспутниковых систем - некинетическое оружие. В данном случае речь идет о нарушении работы спутника и его систем. К этой категории относятся наземные и устанавливаемые на самолетах А-60 лазеры, разного рода наземные системы радиоэлектронной борьбы (они глушат поступающий со спутников сигнал). Также могут использоваться кибератаки, позволяющие взять спутник противника под контроль или отключить его.

У России, еще с советских времен, есть огромный опыт в обеих категориях. О таком оружии в США и СССР начали думать уже в 1950-х годах, на рубеже 1950-1960-х интерес к нему возрос на фоне космической гонки. В первую очередь это была пропагандистская борьба за имидж, но и, конечно, желание использовать космос в военных целях.

Первые испытания ракет класса "земля-космос" фактически прошли в начале 1960-х, их провели и США, и СССР. В 1990-х Россия перестала активно развивать этот потенциал, но при Путине, особенно в последнее десятилетие, вновь начала активно испытывать кинетические системы, а также продемонстрировала свои новые возможности в области некинетических систем. Здесь нужно пояснить, какие мотивы движут россиянами, а также китайцами.

- Речь идет о приобретении перевеса в вооруженном конфликте?

- Современное поле боя и вооруженные силы зависят от спутников. Важную роль играют системы военной связи, разведки, навигации, раннего предупреждения. Сложно представить себе действия современной армии, в особенности такой сверхдержавы, как США, без поддержки военных спутников. Мы также видим, как возрастает зависимость от спутников гражданских структур и даже индивидуальных пользователей. Нам всем нужны спутники связи и навигации, данные с метеорологических спутников.

Россия и Китай отстают в некоторых категориях (авиация, флот, стратегические вооружения) от США. Уже как минимум 20 лет российские и китайские военные видят в космосе ключевую для будущих военных конфликтов сферу, в особенности в ситуации столкновения с американцами.

В последнее десятилетие Москва и Пекин стали чаще испытывать противоспутниковые вооружения. Это можно назвать стратегией ассиметричного ответа на тот потенциал, который уже есть у США, и тот, который они обретут в ближайшем будущем. Противоспутниковое оружие позволит уничтожить спутники предупреждения о ракетном нападении. Новые гиперзвуковые ракеты, которые развивают американцы, россияне и китайцы, тоже не получится эффективно использовать без систем спутникового наведения.

Полагаю, что в ближайшее десятилетие мы будем наблюдать все больше испытаний в сфере противоспутникового потенциала. Того же мнения придерживается разведка и армия США. О возрастающем значении космоса говорится также в новых документах НАТО и в разнообразных китайских или российских публикациях. Космос все чаще называют пространством возможных военных конфликтов будущего.

- Вы говорите, что Россия и Китай в последнее время активно испытывают противоспутниковые вооружения. Они считают, что Америка обладает перевесом в области использования спутников, и хотят иметь возможность уничтожить ее системы.

- Они предпринимают шаги, направленные на то, чтобы в случае развязывания конфликта нейтрализовать перевес США в космосе. По мнению Москвы и Пекина, противоспутниковое оружие окажется полезным при полномасштабном конфликте, позволив на начальном этапе ослабить американцев.

- Испытания ведутся все более интенсивно.

- Пекин и Москва будут совершенствовать такого рода оружие, но это не значит, что они начнут уже завтра сбивать спутники, ведь это последнее средство. Такой потенциал имеет ключевое значение, но только в ситуации реального конфликта. Сейчас американцы обладают значительным перевесом, они имеют сильную систему сдерживания, так что, я надеюсь, такой сценарий никогда не станет реальностью.

Вызывающие тревогу инциденты, однако, уже случались. В 2013 году разгорелся спор между Россией, Францией и Италией. Россияне разместили на орбите спутник-инспектор, который, по их словам, предназначался для ремонта других российских спутников. Однако от него отделились два объекта и начали маневрировать вокруг франко-итальянского телекоммуникационного спутника "Афина-Фидус", который использовали оборонные ведомства Франции, Италии и Бельгии, службы безопасности и спасательные службы европейских стран. Ситуация стала предметом споров на площадке ООН, Париж и Рим выразили дипломатический протест.

Россияне показали, что у них есть спутники, способные нарушить работу спутников противника или повредить их. В последние годы Россия также продемонстрировала, что она располагает эффективными наземными системами радиоэлектронной борьбы, глушащими сигналы связи и "Джи-Пи-Эс".

СМИ сообщали, что россияне использовали некинетическое оружие, нарушающее, в частности, работу украинских навигационных систем во время конфликта на востоке Украины и функционирование разных спутников связи в ходе некоторых учений НАТО. В последние дни мы слышали о российских кибератаках на разные американские ведомства. Думаю, в ситуации реального конфликта Россия будет располагать большими возможностями в области проведения кибератак против спутников неприятеля.

- Получается, что ситуация очень серьезна. Нарушение работы систем связи или разведки может полностью дестабилизировать не только армию, но и целые государства. Ключевым направлением представляется защита от такого рода вмешательств.

- Перевес США в большинстве областей настолько велик, что россияне и китайцы ищут доступные для них возможности. Некоторые противоспутниковые системы стоят очень много. "Нудоль" или спутник-инспектор требуют больших вложений и серьезной работы, но россияне инвестируют в такие системы. Значит, они считают эту сферу перспективной, а ее развитие - необходимым для нейтрализации американского перевеса.

- Есть ли такое оружие у американцев?

- Они начали испытывать ракеты "земля-космос" в 1958 году. Следует также учитывать, что каждая страна, обладающая противоракетными вооружениями, то есть способная осуществлять внеатмосферный перехват, может использовать те же системы в качестве противоспутниковых.

В 2008 году американцы показали, что противоспутниковым потенциалом обладают ракеты СМ-3, которыми оснащаются эсминцы класса "Эйджис". Официально говорилось, что США требовалось уничтожить давно не работавший спутник.

Американцы испытывают свои кинетические противоспутниковые вооружения довольно осторожно, но нет никаких сомнений, что они могли бы использовать как СМ-3, так и другое оружие. Однако американское руководство учитывает перспективы загрязнения околоземной орбиты. Во время испытаний при уничтожении спутника на орбите появляются тысячи обломков, которые будут представлять в будущем опасность.

Мы видели примеры того, что космические обломки сталкивались с гражданскими и военными спутниками, даже с Международной космической станцией. Такая ситуация представлена в фильме "Гравитация". Исходящая от космического мусора угроза - это реальность даже в мирное время, а не фантазии сценаристов.

В 2007 году испытания провел Китай, в итоге на орбите оказалось множество обломков уничтоженного спутника, а это спровоцировало протесты. Беспокойство по поводу последствий испытания кинетического противоспутникового оружия нарастает. США и ЕС давно продвигают идею соглашения, которое бы позволило ограничить объемы космического мусора на низкой околоземной орбите.

Можно также упомянуть, что в 2019 году запуск своей противоспутниковой ракеты провела Индия. Я бы не удивился, если бы в ближайшее десятилетие разработками в этой сфере занялись также другие страны, в особенности занимающие антиамериканскую позицию, например, Северная Корея и Иран.

- Испытания угрожают в том числе гражданским спутникам.

- Навигационные, метеорологические спутники, спутники связи размещаются преимущественно на низкой околоземной орбите. В зоне поражения ракет "земля-космос" или адаптированных для этих целей противоракетных вооружений находятся тысячи объектов. Это, конечно, серьезная проблема, которая занимает не только аналитиков, но и военных стратегов. Нам всем придется в ближайшие годы с ней столкнуться, если не появится договор, запрещающий испытания кинетического противоспутникового оружия.

Одновременно следует напомнить, что армия начала использовать космос уже в 1950-1960-х годах, развивались системы связи, раннего предупреждения, разведки. Гражданскому освоению космоса сопутствовало использование его вооруженными силами и разведывательными службами.

В 1967 году удалось подписать Договор о космосе, он касался лишь одного аспекта, но был важен в условиях холодной войны. Документ запрещал размещать в космическом пространстве ядерное оружие. С 1980-х годов в ООН шли дискуссии на тему соглашений по противоспутниковому оружию, однако, договоренностей достичь не удалось. Пока США, Россия и Китай будут стараться усовершенствовать подобные вооружения, сделать это будет сложно.

- Угроза столкновения с космическим мусором стала серьезной проблемой.

- Испытания кинетических противоспутниковых вооружений - реальная угроза, но космическое пространство уже загрязнено разного рода обломками и неработающими спутниками, которые не успели сгореть в атмосфере. Есть много компьютерных моделей, показывающих, как выглядит низкая околоземная орбита, сколько тысяч обломков на ней находится. Этой проблемой придется заниматься политикам и стратегам. ЕС и США действуют довольно активно, что повышает шансы на появление соглашения.

Следует, однако, напомнить, что мы наблюдаем новую космическую гонку. Только что Китай продемонстрировал свои возможности, отправив зонд на Луну. У США есть программа "Артемис" по пилотируемым полетам на нее. Китайцы собираются отправить туда людей в следующем десятилетии. Россия тоже говорит о таком желании, хотя, пожалуй, соответствующих финансовых возможностей у нее нет.

Достижения Илона Маска показывают, что космос - это уже не исключительная сфера деятельности государств, все более активно там начинает действовать частный сектор. Так что тема введения норм становится все более актуальной.

- Следующая проблема - это защита от создания перебоев в работе систем связи и передачи данных.

- Наземные некинетические системы доступны широкому кругу стран. Технологически развитые государства могут использовать для глушения связи или сигнала "Джи Пи Эс" системы радиоэлектронной борьбы. Мы видим во многих странах использование технологий двойного назначения: устройства, нарушающие работу других электронных систем, можно легко адаптировать для глушения сигнала "Джи Пи Эс". Такие возможности у многих уже есть, другие довольно интенсивно стремятся их обрести. Это дешевле, чем создавать спутники-камикадзе и спутники-инспекторы или испытывать такие ракеты, как "Нудоль".

- Наверняка ведется разработка средств, позволяющих бороться с глушением сигнала.

- Уже первые спутники "Корона", которые американцы размещали в космосе в 1950-1960-х годах, имели системы, защищающие их оборудование. Большинство военных спутников наверняка защищено от некинетических атак. Это старая схема гонки щита и меча. Полагаю, большинство военных, разведывательных спутников и объектов двойного назначения имеют надежную защиту, которая убережет их по меньшей мере от воздействия некинетического противоспутникового оружия.

Агнешка Марцела Каминьска (Agnieszka Marcela Kamińska)