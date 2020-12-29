ВВС НАТО в 2020 году 350 раз вылетали на сопровождение ВКС РФ, это 90% от всех подобных миссий - заявление

Брюссель. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - В 2020 году около 90% случаев, когда НАТО была вынуждена поднимать свои самолеты для сопровождения чужой авиации, были связаны с полетами ВКС РФ вблизи границ альянса, говорится в заявлении, распространенном в понедельник на сайте НАТО.

"В 2020 году ВВС НАТО более 400 раз вылетали навстречу неизвестным самолетам, приближавшиеся к воздушному пространству Североатлантического альянса", - говорится в заявлении НАТО.

"Почти 90% такие миссий - около 350 - были предприняты в ответ на полеты российских военных самолетов. Это умеренный рост (подобных миссий - ИФ) по сравнению с 2019 годом", - отмечается в сообщении.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в свою очередь заявила, что в последние годы наблюдается "повышенный уровень военно-воздушной активности России возле границ альянса".

"Мы всегда бдительны. Истребители НАТО - круглосуточно на постах, готовы действовать в случае подозрительных или необъявленных полетов близ воздушного пространства наших союзников. Воздушное патрулирование - важное средство, с помощью которого НАТО обеспечивает безопасность для наших участников", - подчеркнула Лунгеску.