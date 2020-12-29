"Роскосмос" в 2021 году запустит военные спутники, которые планировалось вывести на орбиту в 2019 году - Борисов

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - В 2021 году "Роскосмос" должен вернуть долги по запускам спутников для Минобороны РФ из-за невыполнения плана за 2019 год, сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У "Роскосмоса" много долгов, в том числе перед военными. По 2019 году нужно долги платить, формировать необходимую группировку", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По словам вице-премьера, в 2021 году начинаются работы по "Сфере". "В декабре мы на правительстве принимаем, наконец, программу ГЛОНАСС, здесь уже вопросов нет, будем в этом направлении работать", - сказал вице-премьер.

"Несколько новых тем, с точки зрения так называемого научного космоса, будут продолжены. Потому что мы по поручению президента добавили средства, вывели объем научного космоса на необходимый уровень 14-15 млрд рублей в год. Поэтому у "Роскосмоса" большие планы", - отметил Борисов.

В сентябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что план по 45 пускам на 2019 год не будет выполнен из-за неготовности трех иностранных космических аппаратов.

"45 пусков точно не будет, потому что у нас три аппарата "уехало" на следующий год. Не наши аппараты, их не успели подготовить наши иностранные партнеры. Но это все в пределах 40 пусков, о которых я говорил", - сказал Рогозин.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.