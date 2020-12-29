Патрульный корабль "Василий Быков" ЧФ встретили в пункте базирования после межфлотского перехода

ЦАМТО, 28 декабря. В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошла торжественная встреча экипажа патрульного корабля "Василий Быков" после завершения межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот в постоянный пункт базирования.

В рамках соблюдения противоэпидемических рекомендаций мероприятие прошло с действующими в регионе ограничениями.

В ходе торжественной церемонии командир НВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов встретил командира корабля и по флотской традиции вручил экипажу жареного поросенка.

В ближайшее время корабль пройдет плановое техническое обслуживание и пополнит запасы материальных средств, после чего экипаж приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

В ходе межфлотского перехода экипаж преодолел более 5 тысяч морских миль, пройдя Балтийское, Северное, Средиземное моря, а также часть Атлантического океана.

ПК "Василий Быков" вышел из Новороссийска в июне 2020 года. На Балтийском флоте экипаж корабля принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, затем совершил переход на Северный флот для проведения испытаний систем вооружения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.