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Интерфакс-АВН

Решение о дальнейшей судьбе МКС примут в начале 2021 года - Борисов

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA Johnson

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Решение по дальнейшей судьбе Международной космической станции (МКС) планируется принять в первом квартале 2021 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Судьба МКС еще до конца не решена, она будет определена где-то в первом квартале следующего года", - сообщил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, модуль "Наука" который планируется запустить в следующем году к МКС, в "впоследствии стать базой для российской станции".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

26 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин тогда сообщил, что МКС способна функционировать длительное время, но ряд модулей возможно придется заменить.

"Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано. На станции "Мир" тоже пришлось выводить из эксплуатации некоторые модули, но это не стало поводом для выводов о "старении" всей станции", - отметил Рогозин.

Первый замгендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев на заседании совета по космосу РАН сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Ранее Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

По его словам, ее основой могут стать новые российские модуля - узловой и энергетический, разрабатываемые для МКС.

"Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил Рогозин.

В середине мая он сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

"На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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