Войти
Интерфакс-АВН

"Хезболла" за год удвоила арсенал управляемых ракет - лидер

263
0
0
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Малютка" в экспозиции на открытом воздухе Музея сопротивления "Хезболлы"
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Малютка" в экспозиции на открытом воздухе Музея сопротивления "Хезболлы".
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дубай. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Ливанское шиитское движение "Хезболла", несмотря на противодействие со стороны Израиля, смогло за год в два раза нарастить свои арсеналы управляемых ракет, заявил лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

"Лидер ливанской "Хезболлы" в воскресенье заявил, что у его группировки теперь в два раза больше управляемых ракет, чем год назад, и отметил, что попытки Израиля не позволить ("Хезболле" - ИФ) получить их провалились", - сообщает агентство Associated press.

Насралла отметил, что "Хезболла" имеет возможность наносить удары по любому району Израиля и палестинских территорий. Согласно его утверждениям, когда ранее Израиль через представителя США пригрозил "Хезболле" ударом по объекту движения в районе Бекаа в Ливане, "Хезболла" предупредила о готовности ответить на подобные атаки.

Комментируя ситуацию в США, Насралла отметил, что последние недели уходящей администрации американского президента Дональда Трампа являются крайне важными, и необходимо не ослаблять бдительность.

Кроме того, Насралла напомнил о близящейся годовщине убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани и пообещал, что Иран и его союзники отомстят США за этот акт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
20.01.2020
Мощью Америки должен править закон
10.07.2019
New York Times (США): Иран вновь заявляет, что вышел за рамки ядерного соглашения, и угрожает дальнейшими нарушениями
02.07.2019
Убит ребенок: Израиль нанес новый удар по Сирии
22.04.2019
Курдов опять предали
10.04.2018
Новая атака на Сирию: кто разбомбил базу в Хомсе
17.10.2017
Нетаньяху уверен, что Иран не будет нарушать условия ядерной сделки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 06:22
  • 41
Интервью Юрия Борисова
  • 29.12 05:56
  • 1
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада
  • 29.12 05:49
  • 1
Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана
  • 29.12 05:40
  • 1
Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ
  • 29.12 05:38
  • 205
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 05:29
  • 314
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.12 05:08
  • 1
Печат (Сербия): Россия ускоренно укрепляет вооруженные силы
  • 29.12 04:37
  • 1
Российскую экономику выручила цифровая мобилизация
  • 29.12 03:56
  • 140
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.12 03:50
  • 3
Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны
  • 29.12 03:19
  • 82
Где забуксовала «Армата»
  • 29.12 01:36
  • 4
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 29.12 00:45
  • 72
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 21:58
  • 1
SpaceX удвоит интенсивность испытаний прототипов Starship и запустит Super Heavy в 2021 году
  • 28.12 19:52
  • 5
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот