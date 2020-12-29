"Хезболла" за год удвоила арсенал управляемых ракет - лидер

Дубай. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Ливанское шиитское движение "Хезболла", несмотря на противодействие со стороны Израиля, смогло за год в два раза нарастить свои арсеналы управляемых ракет, заявил лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

"Лидер ливанской "Хезболлы" в воскресенье заявил, что у его группировки теперь в два раза больше управляемых ракет, чем год назад, и отметил, что попытки Израиля не позволить ("Хезболле" - ИФ) получить их провалились", - сообщает агентство Associated press.

Насралла отметил, что "Хезболла" имеет возможность наносить удары по любому району Израиля и палестинских территорий. Согласно его утверждениям, когда ранее Израиль через представителя США пригрозил "Хезболле" ударом по объекту движения в районе Бекаа в Ливане, "Хезболла" предупредила о готовности ответить на подобные атаки.

Комментируя ситуацию в США, Насралла отметил, что последние недели уходящей администрации американского президента Дональда Трампа являются крайне важными, и необходимо не ослаблять бдительность.

Кроме того, Насралла напомнил о близящейся годовщине убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани и пообещал, что Иран и его союзники отомстят США за этот акт.