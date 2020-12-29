Войти
Интерфакс-АВН

Все вопросы по МБР "Булава" для атомных подлодок сняты - Борисов

324
0
0
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Залповый пуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава" 12 декабря атомной подлодкой Тихоокеанского флота подтвердил характеристики этой ракеты, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.



"Успешный пуск, залп "Булавы", который снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты. И сегодня это практически основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

12 декабря Минобороны сообщило, что атомная подлодка Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнила стрельбу четырьмя МБР "Булава".

"Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - сообщили в министерстве.

"Владимир Мономах" - российский атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей". Подлодки данного типа относятся к четвертому поколению субмарин. Основное вооружение - 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

Межконтинентальная баллистическая ракета Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".

Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
955 Борей
ГЗЛА
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
27.01.2020
Армагеддон в руках Москвы и Вашингтона
30.01.2017
Стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" будет спущен на воду в 2017 году - "Севмаш"
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
02.07.2012
Минобороны: "Булаву" могут принять на вооружение осенью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 06:22
  • 41
Интервью Юрия Борисова
  • 29.12 05:56
  • 1
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада
  • 29.12 05:49
  • 1
Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана
  • 29.12 05:40
  • 1
Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ
  • 29.12 05:38
  • 205
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 05:29
  • 314
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.12 05:08
  • 1
Печат (Сербия): Россия ускоренно укрепляет вооруженные силы
  • 29.12 04:37
  • 1
Российскую экономику выручила цифровая мобилизация
  • 29.12 03:56
  • 140
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.12 03:50
  • 3
Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны
  • 29.12 03:19
  • 82
Где забуксовала «Армата»
  • 29.12 01:36
  • 4
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 29.12 00:45
  • 72
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 21:58
  • 1
SpaceX удвоит интенсивность испытаний прототипов Starship и запустит Super Heavy в 2021 году
  • 28.12 19:52
  • 5
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот