Самой "тихой" атомной подводной лодке III поколения "Пантера" – 30 лет

ЦАМТО, 28 декабря. Тридцать лет назад, 27 декабря 1990 года, в строй вступила атомная подводная лодка "Пантера" проекта 971 постройки Севмаша (входит в ОСК).

Это второй корабль серии самых "тихих" АПЛ третьего поколения (проектант СПМБМ "Малахит"). Подводный крейсер знаменит тем, что с него началось массовое присвоение имен собственных атомным подводным лодкам.

АПЛ "Пантера" была заложена на стапеле Севмаша 6 ноября 1986 года. Атомные подводные лодки проекта 971 строились с использованием агрегатно-модульного метода. Снижение шумности кораблей достигалось за счет применения системы двухкаскадной амортизации – все оборудование и боевые посты разместили на амортизаторах в зональных блоках, а те, в свою очередь, были изолированы от корпуса корабля резинокордными пневматическими амортизаторами.

АПЛ предназначена для поиска, обнаружения и слежения за ракетными подводными лодками и кораблями противника, а также их уничтожения. Экипаж атомохода – 73 человека. Благодаря подводникам и сдаточной команде Севмаша 10 октября в 1990 году приказом главнокомандующего ВМФ крейсеру было присвоено наименование "Пантера". Больше года инициаторы добивались этого решения. Из эллинга корабль вывели с именем на борту, но не имея еще официального разрешения. Вслед за "Пантерой" имена собственные стали получать АПЛ 971-го и других проектов.

Атомная подводная лодка "Пантера" несет службу на Северном флоте. Она не раз становилась лучшей по слежению за иностранными АПЛ и по противолодочной подготовке. С 1999 по 2008 год "Пантера" проходила ремонт на Севмаше. Серию этих многоцелевых АПЛ сегодня продолжают атомные подводные крейсеры проектов "Ясень" и "Ясень-М".

"В составе Северного флота службу несет АПК "Северодвинск", – отметил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. – Головной корабль проекта "Ясень-М" "Казань" завершает государственные испытания и готовится к передаче Военно-Морскому Флоту. В июле были заложены еще два атомохода этого проекта – "Владивосток" и "Воронеж". За церемонией в режиме видеоконференции наблюдал Президент России Владимир Путин. На сегодняшний день предприятие строит восемь АПК проекта "Ясень-М".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".