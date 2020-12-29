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США начинают гонку вооружений – уже выделено 290 миллионов долларов на борьбу с Россией

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Источник изображения: vpk-news.ru

США выделят сотни миллионов долларов в бюджете на 2021 год на борьбу с Россией. Это следует из документа о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп.

«Приоритетное внимание в бюджете уделяется финансированию программы, которая займется обеспечением боевого преимущества США против Китая и России, в том числе разработкой высококлассных боеприпасов, беспилотных систем, гиперзвуковых ракет», — говорится в документе.

На борьбу с Пекином в сумме выделят 300 миллионов долларов.

Согласно подсчетам ТАСС, всего Госдепартамент направит 290 миллионов долларов «на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам». Из них 24 миллиона долларов выделят на работу по противодействию «российской пропаганде и дезинформации».

В бюджете на 2021-й Трамп также утвердил пакет стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией COVID-19, тем самым положив конец спорам между демократами и республиканцами. В частности, Конгресс договаривался о выплате в размере 600 долларов на человека, тогда как Трамп требовал выделить по две тысячи долларов.

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