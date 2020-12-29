Войти
Интерфакс-АВН

Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана

292
1
-1
Флаг Азербайджана над городом Шуши
Флаг Азербайджана над городом Шуши.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны Азербайджана

Баку. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Один азербайджанский военнослужащий был убит, еще один военный получил ранение в ходе нападения, совершенного на подразделение ВС Азербайджана в селе Агдам Ходжавендского района, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

"В результате нападения погиб рядовой ВС Азербайджана Ганбаров Эльмир Раил оглу, рядовой Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, нападение было совершено 27 декабря днем вооруженной группой из шести человек.

"В результате предпринятых действий все шесть членов армянской незаконной вооруженной группировки были уничтожены", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В документе отмечается, что ВС Азербайджана примут решительные меры, если нападения на азербайджанских военных в Нагорном Карабахе будут повторяться.

В ночь на понедельник Минобороны Армении опровергло сообщения азербайджанских СМИ о вооруженном конфликте в Гадрутском (Ходжавендском) районе в Нагорном Карабахе.

"Ряд азербайджанских СМИ сообщают о возобновившихся боях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. Сообщается о погибших и раненых с обеих сторон. Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС", - сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

Согласно сообщению, Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха "строго соблюдает режим прекращения огня".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Похожие новости
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
08.09.2017
В Грузии начались военные учения Agile Spirit — 2017 (Civil.ge, Грузия)
27.07.2017
Т-72 обкатали перед биатлоном
26.12.2016
Основы несокрушимости
07.10.2016
"Железный купол": информационная наживка Азербайджана и действительность (Первый армянский информационный, Армения)
19.06.2015
Бордюжа: РФ продает Азербайджану оружие, соблюдая паритеты с Арменией
1 комментарий
№1
29.12.2020 05:49
Это или самопровокация, или геройская выходка.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 06:22
  • 41
Интервью Юрия Борисова
  • 29.12 05:56
  • 1
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада
  • 29.12 05:49
  • 1
Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана
  • 29.12 05:40
  • 1
Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ
  • 29.12 05:38
  • 205
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 05:29
  • 314
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.12 05:08
  • 1
Печат (Сербия): Россия ускоренно укрепляет вооруженные силы
  • 29.12 04:37
  • 1
Российскую экономику выручила цифровая мобилизация
  • 29.12 03:56
  • 140
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.12 03:50
  • 3
Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны
  • 29.12 03:19
  • 82
Где забуксовала «Армата»
  • 29.12 01:36
  • 4
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 29.12 00:45
  • 72
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 21:58
  • 1
SpaceX удвоит интенсивность испытаний прототипов Starship и запустит Super Heavy в 2021 году
  • 28.12 19:52
  • 5
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот