Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана

Баку. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Один азербайджанский военнослужащий был убит, еще один военный получил ранение в ходе нападения, совершенного на подразделение ВС Азербайджана в селе Агдам Ходжавендского района, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

"В результате нападения погиб рядовой ВС Азербайджана Ганбаров Эльмир Раил оглу, рядовой Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, нападение было совершено 27 декабря днем вооруженной группой из шести человек.

"В результате предпринятых действий все шесть членов армянской незаконной вооруженной группировки были уничтожены", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В документе отмечается, что ВС Азербайджана примут решительные меры, если нападения на азербайджанских военных в Нагорном Карабахе будут повторяться.

В ночь на понедельник Минобороны Армении опровергло сообщения азербайджанских СМИ о вооруженном конфликте в Гадрутском (Ходжавендском) районе в Нагорном Карабахе.

"Ряд азербайджанских СМИ сообщают о возобновившихся боях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. Сообщается о погибших и раненых с обеих сторон. Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС", - сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

Согласно сообщению, Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха "строго соблюдает режим прекращения огня".