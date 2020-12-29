Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" выполнил пуски ПКР комплекса "Уран" по надводной цели

ЦАМТО, 28 декабря. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" продолжает в акватории Японского моря испытания нового корабельного оружия.

В частности, с борта фрегата был выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран" по морскому буксируемому щиту.

Ранее в заливе Петра Великого также был проведен комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации, и 30-мм шестиствольных автоматических артиллерийских установок АК-630. Испытано торпедное вооружение.

Действия корабля в море обеспечивали суда вспомогательного флота и самолеты морской авиации ТОФ.

Ремонт с модернизацией фрегата "Маршал Шапошников" проводился на базе АО "Центр судоремонта "Дальзавод"" во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры, заменена часть корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование и установлены современные комплексы ударного ракетного оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.