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ЦАМТО

Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" выполнил пуски ПКР комплекса "Уран" по надводной цели

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Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ
Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 28 декабря. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" продолжает в акватории Японского моря испытания нового корабельного оружия.

В частности, с борта фрегата был выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран" по морскому буксируемому щиту.

Ранее в заливе Петра Великого также был проведен комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации, и 30-мм шестиствольных автоматических артиллерийских установок АК-630. Испытано торпедное вооружение.

Действия корабля в море обеспечивали суда вспомогательного флота и самолеты морской авиации ТОФ.

Ремонт с модернизацией фрегата "Маршал Шапошников" проводился на базе АО "Центр судоремонта "Дальзавод"" во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры, заменена часть корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование и установлены современные комплексы ударного ракетного оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Пётр Великий
Компании
Дальзавод
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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