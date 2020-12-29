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Тяжелый ударный БЛА "Охотник" на учениях в 2021 году впервые применит оружие по воздушными мишеням

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Беспилотный летательный аппарат «Охотник»
Беспилотный летательный аппарат «Охотник».
Источник изображения: Скриншот: видео РИА Новости

ЦАМТО, 28 декабря. Российский тяжелый ударный БЛА "Охотник" на учениях в 2021 году впервые применит оружие по воздушными мишеням, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

"Первые пуски ракет с борта БЛА "Охотник" планируются на вторую половину 2021 года. Речь идет о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса "воздух-воздух", которые ранее были отработаны на Су-57. Предусмотрены пуски по реальным воздушным мишеням", – сказал собеседник агентства.

По его словам, также запланированы испытания "Охотника" с применением оружия класса "воздух-поверхность".

Таким образом, "Охотник" будет полноценным многофункциональным БЛА, который можно будет использовать в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика.

Ранее источник в ОПК рассказал "РИА Новости" о серии полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет. Маневры проводили для оценки сопряжения бортового оборудования аппарата с головками самонаведения боеприпасов. Имитаторы были без двигателя и боевой части.

Как отмечает "РИА Новости", разработанный ОКБ Сухого БЛА "Охотник" станет в российской армии первым тяжелым беспилотником с ударными функциями. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

По данным открытых источников, БЛА имеет длину 14 м, размах крыла – 19 м, взлетную массу – 20 т. Максимальная скорость "Охотника" достигает 1000 км/ч. Первый полет аппарата состоялся 3 августа и продлился более 20 мин.

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Военные учения
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