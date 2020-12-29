Цензор.НЕТ (Украина): Азербайджан признал потерю в Карабахе одного штурмовика Су-25 и впервые рассказал о тактике ударной авиации

Истребитель Су-25 был сбит в Нагорном Карабахе по направлению к Джебраилу еще 4 октября во время военных действий. Однако азербайджанская сторона только сейчас подтвердила эту информацию. Штурмовик был уничтожен из зенитной установки, пилот погиб, хотя мог и спастись.

Азербайджан длительное время отрицал применение пилотируемой ударной авиации в войне в Карабахе, но сегодня впервые были опубликованы данные о действиях штурмовиков Су-25, которые представляют большой интерес и для нас, поскольку понимание тактики дает понимание места пилотируемой авиации в современной войне, направление модернизации и боевой подготовки. Как в Азербайджане, так и в Армении, и в Украине Су-25 - основной ударный самолет для работы на фронте, но азербайджанцы развивают свои вооруженные силы более системно, чем Украина, и нам есть чему у них поучиться.

Азербайджанцы заявили, что авиация совершила более 600 боевых вылетов, признана потеря 1 штурмовика Су-25 - при этом погиб лучший азербайджанский пилот-штурмовик, полковник Заур Нудиралиев, посмертно удостоенный звания "Герой Отечественной войны".

Майор Джавид Фараджев:

"Когда СУ-25 летит на низких и средних высотах, высока вероятность его поражения средствами противовоздушной обороны. В Отечественной войне противника сломили точечные бомбовые удары СУ-25 с больших высот. Нудиралиев также впервые осуществил сброс бомб с лазерным наведением со штурмовика СУ-25. Благодаря этой тактике, которой он обучил и своих учеников, мы смогли получить большое превосходство в боях".

Подполковник Эльчин Мамедов (ведомый Нудиралиева):

"4 октября Заур Нудиралиев на своем СУ-25 приближался к назначенной ему цели в направлении Джебраила. В этот момент в центральный командный пункт поступила информация о действиях средств ПВО противника. По нашей развединформации, на той территории не должно было быть средств ПВО. Был велик риск того, что самолеты СУ-25 могут быть сбиты. Нам сразу приказали вернуться обратно. В это время Заур Нудиралиев уже поразил свою цель и возвращался обратно. После этого он перестал выходить на связь. Его самолет уже был сбит. Несмотря на свое ранение, полковник все еще мог катапультироваться. Но он не сделал этого, чтобы не попасть в плен. Пожертвовав своей жизнью, он направил самолет на участок скопления вражеских сил и техники и героически погиб".

Итак, какие выводы мы делаем из рассказа.

1. Азербайджан закупил в 2008-10 годах 16 штурмовиков Су-25 в Грузии, которые, по данным СМИ, прошли модернизацию израильской фирмы "Элбит", и получили возможность применять днем и ночью управляемое оружие. Установка новой прицельной системы и управляемых бомб, по сути, изменили класс Су-25 и тактику применения - вместо ударов на малой высоте азербайджанцы применяют штурмовик как легкий высотный бомбардировщик. Судя по видеороликам Минобороны Азербайджана, Су-25 применяли для поражения армянских узлов обороны на главных направлениях управляемыми бомбами 250-500 кг, которые дроны Байрактары не поднимут.

2. Авиацию применяли сосредоточенно на главных направлениях. 4 октября азербайджанские ударные части вышли к Джебраилу и завязали сражение за этот ключевой узел обороны. Для непосредственной поддержки и обеспечения прорыва на главном направлении в бой бросили все - включая Су-25.

3. Су-25 применяли для поражения целей на передовой так, чтобы время нахождения в зоне действия армянской ПВО было минимальным. Атака с большой высоты планирующими бомбами позволяет не опасаться поражения оружием пехоты, включая ПЗРК. Но Су-25 на большой высоте - легкая цель для зенитно-ракетных комплексов ПВО. Армянские ЗРК могли поразить штурмовик только при включении радара, и азербайджанская радиоэлектронная разведка могла обнаружить район включения радара и предупредить свои самолеты. Как мы видели, в таком случае туда направляли дроны для уничтожения ЗРК. Однако под Джебраилом 4 октября армянский ЗРК, очевидно, действовал из засады, радар включился уже на отходе штурмовиков от цели, разведка не успела предупредить пилотов. На передовой армяне применяли ЗРК "Оса-АКМ", вероятно, поразить штурмовик удалось именно этой системе.

4. Судя по мгновенной потере связи с штурмовиком Нудиралиева, ракета поразила пилота. Вряд ли он мог направить куда-то самолет, очевидно, падение было неуправляемым. Су-25 не имеет радара для обзора задней полусферы, поэтому ни Нудиралиев, ни Мамедов пуска ракеты не видели, только сигнал облучения. Су-25 не оснащается станциями помех и радиоэлектронной борьбы, способными сорвать захват и уйти от ракеты, ведь штурмовик проектировали так, чтобы он спасался от ракет ПВО на малых высотах.

В дальнейшем азербайджанцы обеспечивали защиту штурмовиков от ПВО тщательной электронной и оптической разведкой. Вот как Су-25 совместно с дронами 9 ноября уничтожили новейший армянский зенитно-ракетный комплекс Тор-2МКМ производства РФ под Мартуни.

Тор был обнаружен электронной разведкой по излучению работающего радара, в район действия направили дрон Хароп, который обнаружил Тор и поразил его, когда машина зашла в укрытие. Затем по ангару нанес удар Байрактар и в завершение прилетел Су-25 и добил тяжелой управляемой бомбой.

Интересно, что в ходе боев под Шушей 5-9 ноября при низкой облачности фактов применения Су-25 не установлено, что говорит о нежелании применять авиацию в сложной обстановке, где риск поражения средствами ПВО был высоким.

5. Эффективность применения пилотируемой азербайджанской ударной авиации судя по потере всего 1 самолета на 600 вылетов оказалась очень высокой. Однако интенсивность применения пилотируемой авиации была невысока - имея как минимум 15 боеготовых машин, получаем за 44 дня нагрузку меньше 1 вылета в день на машину. Очевидно, азербайджанское командование стремилось действовать наверняка, и максимально снизить риск для пилотируемых самолетов. Основная причина - беспилотные ударные дроны заняли безоговорочное первое место как самая эффективная и смертоносная система вооружений в войне. Азербайджанцы рисковали дронами - малозаметными и менее уязвимые перед армянской войсковой ПВО - большая часть точных ударов с воздуха нанесена дронами. Байрактары несли мощную оптико-локационную станцию, которой на Су-25 нет. По сути, единственным преимуществом Су-25 у азербайджанцев остался вес боеприпасов, которые он может нести по сравнению с Байрактаром. Дроны нового поколения, способные нести большую нагрузку, скоро лишат Су-25 и этого последнего преимущества.

Юрий Бутусов