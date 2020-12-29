Война в море: российский линейный крейсер «Киров» против американского малозаметного эсминца Zumwalt — кто победит? (The National Interest, США)

Кто победит в схватке этих двух кораблей? Давайте предположим, что эти два корабля оказались в открытом море на расстоянии максимальной дальности действия имеющегося в их распоряжении противокорабельного вооружения. Речь идет о расстоянии в 480 километров, поскольку именно таков диапазон действия ракет «Гранит» российского крейсера «Киров».

В связи с ухудшающимися отношениями между Россией и Западом вопрос противостояния крупных надводных кораблей вновь стал актуальным. После более 10 лет ведения сухопутных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии ВМС США наконец вновь стали вкладывать средства в осуществление своей основной миссии - в арсенал, позволяющий топить корабли противника. ВМС США расширяют свой арсенал и одновременно с этим вводят в эксплуатацию новый класс кораблей - ракетные эскадренные миноносцы Zumwalt, основная задача которых - обеспечивать поддержку наземных операций.

Между тем Москва все еще пытается вывести из эксплуатации свои крейсеры класса "Киров". Эти гигантские корабли, которым уже более 30 лет, оснащены немного устаревшим, но при этом в целом эффективным оружием, и они все еще способны выполнять свою основную задачу - атаковать очень большие корабли противника, главным образом авианосцы.

Что будет, если эти два корабля встретятся в бою один на один.

Корабль класса Zumwalt - это самый современный эсминец ВМС США. Три корабля этого класса - Admiral Elmo Zumwalt, Michael Mansoor и Lyndon B. Johnson - были специально созданы для обеспечения поддержки огнем корабельной артиллерии. Эти корабли являются первыми по-настоящему малозаметными судами ВМС США, и их спрямленные, угловатые формы делают их незаметными для радаров противника.

Корабли класса Zumwalt имеют водоизмещение в 14 тысяч тонн, что делает их самыми крупными эсминцами ВМС США. Их размер и вес по большей части являются следствием их малозаметности, которая требует, чтобы практически все было спрятано под внешней оболочкой, способной обмануть радары. Эсминец Zumwalt длиной в 185 метров предположительно имеет сигнатуру на радаре, эквивалентную маленькому рыболовному судну, и способен развивать скорость в 30 узлов.

Другим фактором, объясняющим его вес, является набор сенсоров и орудий. Многофункциональная радиолокационная станция AN/SPY-3 обеспечивает более эффективный поиск по сравнению с прежними системами, и она способна наводить на цель ракеты класса "корабль-воздух" Standard SM-2. Эсминцы класса Zumwalt оснащены 80 вертикальными пусковыми шахтами для запуска SM-2, модифицированных управляемых ракет Sea Sparrow, противолодочных ракет ASROC и управляемых ракет Tomahawk.

Хотя, возможно, эсминец Zumwalt не способен обеспечивать территориальную противовоздушную оборону, он вполне в состоянии защитить самого себя. ВМС США разместила заказ на 18 ракет SM-2AUR, чтобы, вероятнее всего, оснастить первый корабль этого класса. Кроме того, можно также установить по четыре модифицированные ракеты Sea Sparrow меньшей дальности в каждую пусковую шахту, учитывая, что теоретически максимальная выкладка составляет 320 модифицированных ракет Sea Sparrow.

Учитывая постепенную атрофию потенциала борьбы с надводными целями и сосредоточенность на ведении сухопутных войн в начале 21 века, неудивительно, что эсминцу Zumwalt не хватает противокорабельных средств. Эти малозаметные эсминцы не оснащены ракетами Harpoon - эти ракеты не помещаются в пусковые шахты, и их можно запустить лишь с помощью специальных пусковых установок, которые обычно развертывают на основной палубе.

Две 155-миллиметровые артиллерийские установки, обладающие дальностью до 134 километров и скоростью стрельбы в 10 снарядов в минуту, представляют собой средство борьбы с надводными целями и могут нанести огромный ущерб современным легкобронированным надводным кораблям.

Российский крейсер класса "Киров", выступающий в качестве противника Zumwalt, является реликтом из другой эпохи. Эти корабли, которые были созданы в конце 1980-х годов для быстрой нейтрализации американских авианосцев, рассчитаны на проведение наступательных операций. В то же время они обладают мощным потенциалом противовоздушной обороны.

Крейсеры класса "Киров" - это самые крупные военные корабли (не считая авианосцев), когда-либо созданные в послевоенную эпоху. Длина каждого из них составляет 252 метра - это почти что длина линкоров Bismarck и Iowa времен Второй мировой войны, - но их вес составляет всего 24 тысячи тонн. Это во много объясняется тем, что в движение их приводит атомная энергия, а не бойлеры и турбины, в результате чего максимальная скорость кораблей класса "Киров" достигает 32 узлов.

Другая причина заключается в том, что на кораблях "Киров" тяжелые орудия (девять 16-дюймовых орудий линкора Iowa вместе весили 1075 тонн, и это не считая веса башни, брони и боеприпасов) были заменены на ракеты. Для осуществления наступательной функции "Киров" оснащен 20 гигантскими противокорабельными ракетами П-700 "Гранит". Каждая такая ракета достигает в длину 10 метров и весит более 6800 килограммов, что, по сути, превращает их в беспилотные летательные аппараты.

"Гранит" обладает дальностью в 480 километров, развивает скорость в 2,5 Маха и оснащена боеголовкой весом в 750 килограммов. Первоначальные данные для наведения могут быть переданы с другой платформы, к примеру, с самого "Кирова", с вертолета "Кирова" или с патрульного самолета, такого как Ту-95. Эти данные могут быть переданы даже с системы морской космической разведки и целеуказания "Легенда".

Крейсеры "Киров" также обладают эффективным арсеналом оборонительных ракет, надежно обеспечивающих защиту судна. 96 ракет большой дальности класса "корабль-воздух" С-300Ф обеспечивают внешний слой противовоздушной обороны, 192 ракеты 3К95 и 40 ракет 4К33 обеспечивают слой внутри него, и, наконец, эти крейсеры оснащены шестью системами оружия ближнего действия АК-630.

Если эти два корабля сойдутся в бою один на один, кто из них победит? Давайте предположим, что эти два судна оказались в открытом море на расстоянии максимальной дальности действия имеющегося в их распоряжении противокорабельного вооружения, то есть на расстоянии 480 километров, поскольку именно таков диапазон действия ракет "Гранит" российского крейсера "Киров". В отличие от прежних сценариев мы предположим, что ни тому, ни другому судну изначально не известны точные координаты противника, но что в конце концов один из них обнаружит другого. В распоряжении "Кирова" есть система морской космической разведки и целеуказания "Легенда", но "Легенда" - это спутник с бортовой РЛС, а Zumwalt - это малозаметный эсминец с сигнатурой на радаре, эквивалентной маленькому рыболовному судну.

Оба корабля усиленно ищут друг друга, и вертолеты помогают им в этом с воздуха. В такой ситуации американский малозаметный эсминец обладает очевидным преимуществом над величественным, но не оснащенным технологиями "стелс" российским крейсером. Вертолеты Zumwalt обнаружат "Кирова" первыми и передадут его точные координаты своему ведущему кораблю. "Киров" обнаружит вертолеты, но не сможет быстро определить точные координаты эсминца Zumwalt.

Теоретически малозаметность американского Zumwalt может позволить ему подойти к "Кирову" на расстояние дальности его орудий. С другой стороны, российский крейсер захочет держаться от американца как можно дальше и нанести удар с большого расстояния. К несчастью для российской стороны, все системы "Кирова" - от спутникового наведения до устройств наведения его ракет "Гранит" - управляются с радара. "Киров" может запустить свои ракеты в том направлении, где, как ему кажется", находится Zumwalt, а дальше системам самонаведения ракет "Гранит" придется самостоятельно искать американский эсминец по его крошечной сигнатуре на радаре.

Если ракетам "Гранит" удастся засечь Zumwalt, у американского эсминца есть средства противовоздушной обороны, чтобы с ними справиться. Поскольку он оснащен как минимум 18 ракетами средней дальности SM-2 и несколькими десятками модифицированных ракет ближнего действия Sea Sparrow, эсминец Zumwalt, вероятно, сможет сбить большую часть ракет "Гранит".

Сможет ли Zumwalt нанести удар с помощью своих орудий? Зависит от ситуации. Снаряд дальнего действия для поражения наземных целей, обладающий максимальной дальностью в 134 километра и запускаемый усовершенствованной артиллерийской системой будет лететь до своей цели 161,89 секунды. Даже если Zumwalt будет точно знать координаты "Кирова" в момент запуска, эти снаряды будут лететь слишком медленно, чтобы поразить движущийся крейсер. GPS-навигация этой артиллерийской системы тоже вряд ли поможет, если только "Киров" не будет двигаться по предсказуемой траектории с постоянной скоростью. Это может сработать для первого залпа, но, как только "Киров" начнет двигаться зигзагом, прицелиться в него станет невозможно.

Итог этого сценария - ничья. Ни тот, ни другой корабль не сможет точно прицелиться по противнику. В будущем новые вооружения, такие как противокорабельные ракеты дальнего действия, обеспечат Zumwalt заметным преимуществом. Кроме того, полезными будут и 155-миллиметровые снаряды, которые можно будет наводить на цель с беспилотного аппарата.

Ни Zumwalt, неспособный подойти к противнику достаточно близко, чтобы нанести по нему удар своими орудиями, ни "Киров", неспособный воспользоваться своим оружием с радиолокационным наведением, не смогут одолеть друг друга, и им придется продолжить бой в другой раз.

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)