JB Press (Япония): цель разработки Японией крылатых ракет дальнего действия отличается от США

Япония приняла решение о разработке крылатых ракет дальнего радиуса действия для противостояния Китаю, России и КНДР. Ту же цель преследуют и США, однако использовать ракеты в случае необходимости страны намерены по-разному. Автор призывает Японию пересмотреть свою стратегию.

Министерство обороны Японии приняло решение разрабатывать так называемые ракеты Stand-off Missile. По информации министерства, они представляют собой ракеты, запускаемые вне зоны действия ПВО противника, то есть, это крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

В то же самое время главнокомандующий Корпуса морской пехоты США затребовал бюджет на 48 комплексов крылатых ракет дальнего действия BGM-109G (новая модель, которая не оснащается ядерными боеголовками).

По информации Корпуса морской пехоты США, BGM-109G или крылатые ракеты дальнего действия "Томагавк", запускаемые с суши, нужны подразделениям, развернутым в Японии и других регионах, для противостояния китайским войскам, которые стали главным условным противником США.

Смысл в том, что армии США и Японии, находящиеся в конфронтации с мощными китайскими силами, хотят принять на вооружение крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Между тем противостояние с Китаем носит разное значение для этих двух стран. Соответственно, цели развертывания крылатых ракет также разные.

Крупные революционные реформы, продвигаемые командующим Бергером

Администрация Трампа серьезно изменила оборонную стратегию США. Главными условными противниками США теперь считаются Китай, а после него Россия, поэтому армия начала серьезно менять стратегию, структуру подразделений, а также технику.

Командующий Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер взял командование в свои руки и начал проводить радикальную реформу стратегии, подразделений и техники.

Если попытаться обрисовать эти реформы одним предложением, то это - революционные меры для победы в противостоянии с Китаем за счет использования особенностей морской пехоты, которая отличается прекрасной мобильностью как на воде, так и на суше.

В возможных сражениях с Китаем штурмовые десантные операции, которые были коньком морской пехоты, не будут эффективны. С этой точки зрения в настоящее время морская пехота, развернутая на Окинаве, не является сдерживающим фактором в отношении Китая.

Один из вариантов тактики, разработанной Бергером, представляет из себя следующее: морская пехота, оснащенная противокорабельным оружием (реактивные гранатометы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты), быстро выдвигается на первую линию островов (Кюсю - Рюкю - Тайвань - Филиппины - Калимантан) и занимает позиции для нанесения ударов с суши по китайским кораблям в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, останавливая их приближение.

В настоящее время Корпус морской пехоты проводит соответствующую реорганизацию для выполнения подобных задач. Он уже начал получать противокорабельное оружие, которым ранее не обладал (в ближайшее время танки исчезнут из состава морской пехоты).

Подобная стратегия предотвращения сближения - это меры пассивной защиты или, говоря по-японски, исключительно оборонительные меры, в соответствии с которыми войска ждут приближения противника и дают ему отпор.

Или, другими словами, если враг не приближается, то ничего предпринять нельзя.

Между тем традиционная военная стратегия США соответствует принципу "Лучшая защита - это нападение". Она не ограничивается исключительно оборонительными мерами для предотвращения сближения.

Если вдруг между США и Китаем начнутся столкновения, то выдвинувшиеся на первую линию островов морские пехотинцы, являющиеся острием наконечника американских войск, не будут поджидать китайские корабли и атаковать их реактивными гранатометами и противокорабельными ракетами. Они тут же проведут операцию по уничтожению стратегических точек на территории Китая, запустив ракеты BGM-109G.

Ожидается, что Конгресс одобрит бюджет на противокорабельные вооружения для Корпуса морской пехоты США, однако, что касается BGM-109G, то с этими ракетами не все так просто. Этот вопрос я хочу обсудить в другой статье.

Японские крылатые ракеты дальнего радиуса действия - необходимы для возмездия

Лично я всегда подчеркивал необходимость крылатых ракет дальнего радиуса действия. И считаю, что японские ракеты должны не уступать, а лучше даже превосходить американские BGM-109G.

Также я не хочу, чтобы министерство обороны Японии использовало такие выражения, как "ракеты, запускаемые вне зоны действия ПВО противника", и разрабатывало технику под шумок. Оно должно четко объяснить, почему Японии нужны крылатые ракеты дальнего радиуса действия, которыми можно ударить по территории Китая и КНДР, и открыто проводить разработки и оснащение.

Не стоит использовать дешевые трюки, называя эсминцы и фрегаты сторожевыми кораблями, а вертолетоносцы - вертолетонесущими сторожевыми кораблями.

Цель принятия Японией на вооружение крылатых ракет, в радиусе действия которых будут находиться территории Китая и КНДР, полностью отличается от целей Корпуса морской пехоты США, который готов нанести упреждающий удар по КНР.

Для Японии важно получить в свое распоряжение сдерживающую силу, которая заставит противников Японии воздержаться от удара по ней.

Если Япония будет оснащаться в соответствии с исключительно оборонительными принципами и концепцией "США меч, а Япония щит", то в случае атаки со стороны Китая, КНДР, России или Южной Кореи у сил самообороны вообще не будет возможности нанести ответный удар. У всех этих стран есть ракеты дальнего радиуса действия, которые покрывают всю или большую часть территории Японии. Если Япония будет атакована этими ракетами, то ответный удар - это задача американских войск. Но если они не сделают этого, то пострадавшей стороной будет только Япония.

Но если Япония разработает высокоэффективные крылатые ракеты дальнего радиуса действия и поставит на вооружение несколько сотен таких ракет (одновременно необходимо создать собственную систему спутникового позиционирования и сеть спутников раннего оповещения), то в случае нападения одной из соседних стран силы самообороны нанесут точечные ответные удары по военно-политическим штабам противника и парализуют его руководящие центры. Если враг пойдет на такую низость, как удары по японским атомным электростанциям, то Япония сможет отомстить, атаковав АЭС противника.

Я вынужден признать, что в сравнении с ядерным оружием, возможности подобных средств возмездия ограничены. Тем не менее такая сила сдерживания определенного уровня все же лучше скверной ситуации, при которой пострадает только Япония, а нанести ответный удар смогут только американские войска.

Япония прибегнет к возмездию только в случае нападения на нее. Это означает, что ракеты, запускаемые вне зоны действия ПВО противника, или крылатые ракеты дальнего радиуса действия будут полностью соответствовать принципу исключительно оборонительных мер.

Дзюн Китамура (Jun Kitamura)