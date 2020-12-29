Минобороны Армении заявило, что сообщения азербайджанских СМИ о боях в Гадрутском районе не имеют под собой оснований

Ереван. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Армении опровергло сообщения азербайджанских СМИ о вооруженном конфликте в Гадрутском районе.

"Ряд азербайджанских СМИ сообщают о возобновившихся боях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. Сообщается о погибших и раненых с обеих сторон. Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Согласно сообщению, Армия обороны Нагорного Карабаха "строго соблюдает режим прекращения огня".