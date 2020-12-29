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Российская газета

Сергей Шойгу подвел итоги года и объявил 30 и 31 декабря нерабочими днями

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Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Все задачи, которые президент России ставил перед Минобороны России на 2020 год, выполнены. Об этом на селекторном совещании сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Разговор с высшим армейским руководством был завершающим перед новогодними праздниками, и посвятил его министр краткому подведению итогов деятельности Вооруженных сил. Шойгу, в частности, отметил, что боевые возможности армии и флота выросли в завершающемся году на 13 процентов. "Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

По его словам, организованно шло плановое переоснащение войск. Долю нового и модернизированного вооружения в войсках и на флоте удалось довести до 70,1 процента. А исправность военной техники поддерживать на уровне 95 процентов. В том числе за счет этого повысилась готовность Вооруженных сил выполнять задачи по предназначению.

Шойгу назвал еще ряд сфер, в которых были достигнуты заметные результаты. "Нарастили темпы развития инфраструктуры, в том числе в Арктической зоне и на полуострове Крым. Большое внимание уделяли вопросам формирования профессиональной армии. Вышли на необходимый и оптимальный объем подготовки квалифицированных офицеров, обеспечение потребности Вооруженных сил завершено полностью. Завершили создание сети нахимовских училищ на всех флотах", - перечислил министр.

Отдельно он рассказал об участии ведомства в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В условиях сложной эпидемиологической обстановки в 2020-м удалось успешно провести две призывные кампании. В итоге, как и планировалось, в войска направили свыше 260 тысяч новобранцев.

Минобороны оперативно установило жесткий карантинный режим в военно-учебных заведениях, создало резерв койко-мест в госпиталях, в том числе для гражданских лиц. Были развернуты ПЦР-лаборатории, в которых сейчас ежедневно проводят около шести тысяч исследований. Продолжается массовая вакцинация личного состава. "Для Вооруженных сил и регионов со сложной эпидемиологической ситуацией в кратчайшие сроки возведено 30 многофункциональных медицинских центров. При этом мы снизились, в сравнении с показателем заболеваемости по всей стране, до уровня ниже на 37 процентов", - отметил Шойгу.

Уходящий год, по его словам, был трудным. "Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей", - признал министр. И объявил о своем решении - предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен военные поработали 26 декабря и выйдут на службу в субботу, 16 января. Шойгу потребовал, чтобы в праздничные дни был обеспечен необходимый уровень боеготовности войск, там поддерживались правопорядок и дисциплина.


Юрий Гаврилов

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