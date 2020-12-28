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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о переносе ряда экспортных поставок оружия из-за коронавируса

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Александр Фомин
Александр Фомин.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков, приостановила прием иностранных военных специалистов на учебу, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"В настоящее время с рядом иностранных заказчиков перенесены сроки поставок ПВН (продукции военного назначения). Это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в Российской Федерации и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков", - сказал Фомин в интервью "Российской газете".

"Приостановлены на неопределенное время прием иностранных специалистов на обучение в Российской Федерации и оказание услуг по их обучению за рубежом", - сообщил Фомин.

"Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, обозначились трудности в реализации экспортных контрактов по оказанию услуг по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники", - сказал Фомин.

"Значительное сокращение числа внутренних и международных авиарейсов порой вызывало увеличение общих сроков доставки мелких партий продукции иностранным заказчикам и ввоза имущества для ремонта на территорию Российской Федерации, а также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, осуществляющих обслуживание техники на территориях заказчиков. Также указанный фактор не всегда позволяет обеспечить своевременную передачу партнерами оригиналов платежных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчетам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва", - сообщил Фомин.

По его словам, несмотря на имеющиеся трудности, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год, должен быть выполнен.

Он заявил, что коронавирус негативно повлиял на мировую экономику, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества - Алжир, Египет, Индия, Китай и др.

"Падение темпов развития мировой экономики повлекло за собой сокращение мировых военных расходов и объемов закупок нового вооружения. Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8 процентов, мировой экспорт продукции военного назначения - на 4 процента. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году", - сообщил Фомин.

Портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции, заявил в интервью "Интерфаксу" 16 марта директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

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