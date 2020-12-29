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ТАСС

В Минобороны пообещали выполнить план экспорта военной продукции на 2020 год

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Александр Фомин
Александр Фомин.
Источник изображения: МО РФ

Это произойдет несмотря на сложности в реализации контрактов из-за пандемии, заявил замминистра обороны Александр Фомин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пандемия осложнила реализацию контрактов на поставки и обслуживание вооружений и военной техники, но, несмотря на это, Россия выполнит план на 2020 год. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"Несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год будет выполнен", - сказал Фомин, комментируя трудности в реализации экспортных контрактов по оказанию услуг по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники, которые появились из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Он пояснил, что значительное сокращение числа внутренних и международных авиарейсов порой вызывало увеличение общих сроков доставки мелких партий продукции иностранным заказчикам и ввоза имущества для ремонта на территорию РФ, а также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, осуществляющих обслуживание техники на территориях заказчиков.

"Также указанный фактор не всегда позволяет обеспечить своевременную передачу партнерами оригиналов платежных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчетам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва", - сказал Фомин.

Он также отметил, что на неопределенное время приостановлен прием иностранных специалистов на обучение в России и оказание услуг по их обучению за рубежом.

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Страны
Россия
Персоны
Фомин Александр
Проекты
2020-й год
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